https://crimea.ria.ru/20250701/v-krymu-byvshego-administratora-suda-obvinyayut-v-krupnom-moshennichestve-1147628507.html

В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве

В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве

Бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T18:33

2025-07-01T18:33

2025-07-01T18:23

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому. Об этом сообщили пресс-службы республиканской прокуратуры и регионального управления СК РФ.По данным следователей, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент 41-летнему работнику суда, что компаньон по бизнесу должен ему денежные средства."Обвиняемый предложил знакомому воспользоваться юридической помощью, за что оплатить 300 тысяч рублей", – сказано в сообщении.Получив указанную сумму, юристу он передал лишь 10 тысяч рублей, а остальные присвоил. Далее обвиняемый сообщил знакомому о наличии у него деловых связей в правоохранительных органах и пообещал за пять миллионов рублей поспособствовать в возбуждении уголовного дела и взятии его под стражу."Не имея намерений и возможности выполнить обещанное, мужчина получил от потерпевшего миллион рублей. После получения денег он был задержан сотрудниками полиции и следственного комитета", - уточнили в прокуратуре.Расследование уголовного дела завершено. Бывшему администратору Белогорского районного суда вменяется совершение мошенничества в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.Ранее сообщалось, что бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионовДиректор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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