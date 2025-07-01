https://crimea.ria.ru/20250701/v-krymu-byvshego-administratora-suda-obvinyayut-v-krupnom-moshennichestve-1147628507.html
В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве
В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве
Бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T18:33
2025-07-01T18:33
2025-07-01T18:23
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
мошенничество
закон и право
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому. Об этом сообщили пресс-службы республиканской прокуратуры и регионального управления СК РФ.По данным следователей, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент 41-летнему работнику суда, что компаньон по бизнесу должен ему денежные средства."Обвиняемый предложил знакомому воспользоваться юридической помощью, за что оплатить 300 тысяч рублей", – сказано в сообщении.Получив указанную сумму, юристу он передал лишь 10 тысяч рублей, а остальные присвоил. Далее обвиняемый сообщил знакомому о наличии у него деловых связей в правоохранительных органах и пообещал за пять миллионов рублей поспособствовать в возбуждении уголовного дела и взятии его под стражу."Не имея намерений и возможности выполнить обещанное, мужчина получил от потерпевшего миллион рублей. После получения денег он был задержан сотрудниками полиции и следственного комитета", - уточнили в прокуратуре.Расследование уголовного дела завершено. Бывшему администратору Белогорского районного суда вменяется совершение мошенничества в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.Ранее сообщалось, что бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольца осудили за банкротство и мошенничество на 76 миллионовДиректор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, мошенничество, закон и право, крым, новости крыма
В Крыму бывшего администратора суда обвиняют в крупном мошенничестве
В Крыму бывшего администратора районного суда обвиняют в крупном мошенничестве - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Бывшего администратора Белогорского районного суда Крыма обвиняют в мошенничестве за оказание юридической "помощи" своему знакомому. Об этом сообщили пресс-службы республиканской прокуратуры и регионального управления СК РФ.
По данным следователей, в декабре 2024 года крымчанин пожаловался действующему на тот момент 41-летнему работнику суда, что компаньон по бизнесу должен ему денежные средства.
"Обвиняемый предложил знакомому воспользоваться юридической помощью, за что оплатить 300 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Получив указанную сумму, юристу он передал лишь 10 тысяч рублей, а остальные присвоил. Далее обвиняемый сообщил знакомому о наличии у него деловых связей в правоохранительных органах и пообещал за пять миллионов рублей поспособствовать в возбуждении уголовного дела и взятии его под стражу.
"Не имея намерений и возможности выполнить обещанное, мужчина получил от потерпевшего миллион рублей. После получения денег он был задержан сотрудниками полиции и следственного комитета", - уточнили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела завершено. Бывшему администратору Белогорского районного суда вменяется совершение мошенничества в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя.
Ранее сообщалось, что бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток
. В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.
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