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Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T14:35
2025-06-10T14:41
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
симферополь
взятка
земля
происшествия
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они задержаны в момент передачи денег.При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ. Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеЧиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничествеДиректора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, симферополь, взятка, земля, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

В Крыму двое предпринимателей задержаны по подозрению в посредничестве во взяточничестве

14:35 10.06.2025 (обновлено: 14:41 10.06.2025)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
ФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они задержаны в момент передачи денег.
"Двое частных предпринимателей пообещали жителю Ялты за денежное вознаграждение решить вопрос об изменении назначения земельного участка с "сельскохозяйственного использования" на "предпринимательство", ссылаясь на якобы имеющиеся связи в органах власти региона", – сказано в сообщении силовиков.
При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ.
Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.

"Собственнику надлежало передать 1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей", – добавили в пресс-службе главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.

Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
ФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
ФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).
"Один из фигурантов признал вину в полном объеме и оказывает содействие следствию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - добавили в УФСБ.
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