https://crimea.ria.ru/20250610/obeschali-pomoch-s-zemley-v-yalte-fsb-zaderzhala-dvukh-predprinimateley-1147099925.html

Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей

Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T14:35

2025-06-10T14:35

2025-06-10T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они задержаны в момент передачи денег.При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ. Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себеЧиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничествеДиректора судоремонтного завода ЧФ обвинили в мошенничестве на 4 млн

https://crimea.ria.ru/20250602/eks-mer-kerchi-arestovan-po-podozreniyu-v-makhinatsiyakh-s-zemley-1146885827.html

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симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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