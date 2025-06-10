Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателей
В Крыму двое предпринимателей задержаны по подозрению в посредничестве во взяточничестве
14:35 10.06.2025 (обновлено: 14:41 10.06.2025)
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Двое жителей Симферополя подозреваются в посредничестве во взяточничестве в составе группы лиц. По данным УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, они задержаны в момент передачи денег.
"Двое частных предпринимателей пообещали жителю Ялты за денежное вознаграждение решить вопрос об изменении назначения земельного участка с "сельскохозяйственного использования" на "предпринимательство", ссылаясь на якобы имеющиеся связи в органах власти региона", – сказано в сообщении силовиков.
При этом фактической возможности оказывать влияние на изменение вида разрешенного использования земли они не имели, добавили в ФСБ.
Подозреваемые потребовали 1,4 миллиона рублей.
"Собственнику надлежало передать 1,4 млн рублей, якобы адресованные должностным лицам профильных ведомств. Согласившись с условиями, мужчина передал часть обозначенной суммы в размере 700 тыс. рублей", – добавили в пресс-службе главного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
Предприниматели были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД в момент передачи денег.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
ФСБ в Крыму задержала за посредничество во взятке двух предпринимателей
Возбуждено уголовное дело по статье 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве).
"Один из фигурантов признал вину в полном объеме и оказывает содействие следствию. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - добавили в УФСБ.
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