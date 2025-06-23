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В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки
В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки - РИА Новости Крым, 23.06.2025
В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки
Бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T13:41
2025-06-23T13:41
2025-06-23T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Железнодорожный районный суд Симферополя в понедельник признал бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН и исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 виновными в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в мелком взяточничестве, уточнили в ФСБ.В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.Как уточнили в прокуратуре Крыма, с июня 2022 года по июль 2023-го осужденные получили в качестве взятки более двух миллионов рублей, которые разделили между собой.Директор интернет-магазина, жительница Санкт-Петербурга ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателейЧиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве
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В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки
В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки в особо крупном размере – ФСБ
13:41 23.06.2025 (обновлено: 13:43 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Железнодорожный районный суд Симферополя в понедельник признал бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН и исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 виновными в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в мелком взяточничестве, уточнили в ФСБ.
"Следствием установлено, что с 2022 года коммерческая организация из Санкт-Петербурга на договорной основе осуществляла ежедневную доставку товаров из собственного интернет-магазина лицам, содержащимся в следственных изоляторах региона. За покровительство фирме первый заместитель начальника УФСИН, исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 и заместитель начальника СИЗО-1 получали от директора организации денежные средства", - говорится в сообщении.
В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.
"Суд признал бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 10 миллионов 820 тысяч рублей. Исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и приговорен к 10 месяцам ограничения свободы с установленными законом ограничениями", - сообщили в Управлении ФСБ.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, с июня 2022 года по июль 2023-го осужденные получили в качестве взятки более двух миллионов рублей, которые разделили между собой.
Директор интернет-магазина, жительница Санкт-Петербурга ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
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