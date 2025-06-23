https://crimea.ria.ru/20250623/v-krymu-osudili-dolzhnostnykh-lits-ufsin-za-vzyatki-1147434968.html

В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки

В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки - РИА Новости Крым, 23.06.2025

В Крыму осудили должностных лиц УФСИН за взятки

Бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. Об этом... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T13:41

2025-06-23T13:41

2025-06-23T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Бывшие должностные лица из числа руководства УФСИН России по Республике Крым и Севастополю приговорены к заключению и штрафам за получение взяток. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Железнодорожный районный суд Симферополя в понедельник признал бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН и исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 виновными в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и в мелком взяточничестве, уточнили в ФСБ.В ходе следствия по местам работы задержанных проведены обыски, изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Все подсудимые признали вину.Как уточнили в прокуратуре Крыма, с июня 2022 года по июль 2023-го осужденные получили в качестве взятки более двух миллионов рублей, которые разделили между собой.Директор интернет-магазина, жительница Санкт-Петербурга ранее была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директор сакского торгового комплекса пытался дать взятку сотруднику ФСБ Обещали помочь с землей в Ялте: ФСБ задержала двух предпринимателейЧиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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