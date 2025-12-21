Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 21.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251221/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1151843937.html
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_2ffac22bca3dd9e359ca1b743f1e392d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
севастополь
крым
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу в Севастополе отменили

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают только после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
