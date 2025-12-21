https://crimea.ria.ru/20251221/kak-v-krymu-pomogayut-pereselentsam-s-ukrainy-stat-chastyu-rossii-1151790105.html

Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России

Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России

Центры поддержки украинских переселенцев не только стараются донести до мировой общественности, что существует "иная Украина" с ее людьми, не подверженными... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T16:16

2025-12-21T16:16

2025-12-21T16:16

эксклюзивы риа новости крым

крым

россия

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151781316_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c0dae1442f92db11ba8bd5e57aa37130.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Центры поддержки украинских переселенцев не только стараются донести до мировой общественности, что существует "иная Украина" с ее людьми, не подверженными разрушительным и деструктивным влияниям киевского режима, но и успешно интегрируют переселенцев из соседнего государства в наше общество, помогают стать полезной и важной частью России. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко.Диалог с законодателями и международными общественникамиПо словам Олега Бондаренко, центры возникли как отдельный проект международного общественного движения "Другая Украина" в начале сентября 2023 года. В это время для людей, приехавших с Украины и считающих своей родиной Россию, открыли двери четыре офиса – в Москве, Симферополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Немного позже заработали центры в Белгороде и Воронеже.Центр в Симферополе охватывает весь полуостров, включая город федерального значения Севастополь. За ним также закреплены Запорожская и Херсонская области.Работники центра также помогают грамотно наладить взаимодействие с компетентными государственными органами, решить вопросы, связанные с переоформлением недвижимости, медицинским обеспечением, трудоустройством. В 2023 году в центрах даже работали психологи, но сейчас в них необходимости нет. Вероятно, произошла некая адаптация, и людей интересуют более "насущные" вопросы, рассказывает собеседник.Вместе с тем, есть возможность участия в международной деятельности. В 2023 и 2024 годах были организованы четыре публичные дискуссии в мультимедийных студиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге по теме конфликта на Украине. В 2023 году также состоялись круглые столы в Мюнхене и Бундестаге. Одно из мероприятий организовала Ассоциация европейских журналистов.От гуманитарки до культурной жизниОднако законодательные инициативы и присутствие на международных публичных площадках – не единственный функционал, многие жизненные вопросы решаются на местах специалистами центра. Бывают случаи, когда людям негде жить, нужна помощь с продуктами, одеждой, делится специалист по социальным вопросам центра Яна Бурлаченко.И отмечает, что не менее важной частью работы специалистов центра является социально-культурная адаптация переселенцев, участие людей в общественной жизни. У всех шести центров есть группы в соцсетях, в которые люди обращаются за помощью. При помощи соцсетей волонтеры и общественники также организовывают выездные культурные мероприятия, мастер-классы и утренники для детей.По словам сотрудницы центра, география переселенцев обширная. Есть те, кто приезжает из Европы, Америки, Канады, но в основном это люди с восточной части Украины и с каждым годом приезжих больше.И дело здесь, вероятно, не в увеличении численности приезжих, а скорее, в постепенном разрушении стереотипов, выразила мнение собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Украины бесплатно получить помощь в КрымуПатриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцевПереселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина

https://crimea.ria.ru/20240419/pochemu-semi-russkikh-nemtsev-pereezzhayut-v-krym-iz-germanii-1136703990.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Марина Ананьева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151481242_0:24:1254:1278_100x100_80_0_0_831967add1814a47c0a01f3a47d8013b.jpg

крым, россия, переселенцы