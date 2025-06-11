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Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев - РИА Новости Крым, 11.06.2025
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Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T18:27
2025-06-11T18:27
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симферополь
общество
день россии
праздники и памятные даты
переселенцы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.Флешмоб состоялся на центральной площади города. Мероприятие организовал Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". В рамках акции участники развернули большой российский триколор.Подобные мероприятия помогают украинским переселенцам больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России, подчеркнул Бондаренко.Также в рамках флешмоба для детей организовали мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России – ромашек и васильков.Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей заявил, что тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев
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96
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новости крыма, крым, симферополь, общество, день россии, праздники и памятные даты, переселенцы
Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев

В центре Симферополя украинцы провели патриотический флешмоб "Мы – дети России"

18:27 11.06.2025
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
Обстановка в Крыму после референдума о присоединении к России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Флешмоб состоялся на центральной площади города. Мероприятие организовал Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". В рамках акции участники развернули большой российский триколор.
"Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России – это особый праздник, ставший символом единения и дружбы", – рассказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко.
Подобные мероприятия помогают украинским переселенцам больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России, подчеркнул Бондаренко.
Также в рамках флешмоба для детей организовали мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России – ромашек и васильков.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей заявил, что тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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