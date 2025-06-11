https://crimea.ria.ru/20250611/patrioticheskiy-fleshmob-v-krymu-proveli-dlya-ukrainskikh-pereselentsev-1147141543.html

Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев

Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев

Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T18:27

2025-06-11T18:27

2025-06-11T18:27

новости крыма

крым

симферополь

общество

день россии

праздники и памятные даты

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99985/33/999853325_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24a684766d48980a141071d660ca1596.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.Флешмоб состоялся на центральной площади города. Мероприятие организовал Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". В рамках акции участники развернули большой российский триколор.Подобные мероприятия помогают украинским переселенцам больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России, подчеркнул Бондаренко.Также в рамках флешмоба для детей организовали мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России – ромашек и васильков.Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей заявил, что тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юная крымчанка стала финалисткой конкурса "Расскажи миру о своей Родине"Что думают на Украине по поводу "возврата" Крыма – мнениеАмериканцами не станут: почему Трамп предлагает депортировать украинцев

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, симферополь, общество, день россии, праздники и памятные даты, переселенцы