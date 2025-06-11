Патриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
В центре Симферополя украинцы провели патриотический флешмоб "Мы – дети России"
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбстановка в Крыму после референдума о присоединении к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы ко Дню России провели патриотический флешмоб "Мы – дети России" в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Флешмоб состоялся на центральной площади города. Мероприятие организовал Центр поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина". В рамках акции участники развернули большой российский триколор.
"Дети совместно с родителями подняли флаги и воздушные шары в цветах российского триколора, показав свое единство с Россией. Для нас День России – это особый праздник, ставший символом единения и дружбы", – рассказал РИА Новости руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев Олег Бондаренко.
Подобные мероприятия помогают украинским переселенцам больше узнать российскую культуру и укрепить чувство принадлежности к России, подчеркнул Бондаренко.
Также в рамках флешмоба для детей организовали мастер-класс по росписи гипсовых подносов в современном стиле с использованием цветочной символики России – ромашек и васильков.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей заявил, что тема защиты традиционных ценностей напрямую связана с обеспечением суверенитета и национальных интересов России.
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