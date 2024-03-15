https://crimea.ria.ru/20240315/pereselenets-iz-khersona-krym--eto-moya-vtoraya-rodina-1135616872.html
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
В выборах президента России, которые стартовали в пятницу, участвуют и переселенцы из Херсонской области. Заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов – один из... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T06:03
2024-03-15T06:03
2024-03-15T06:03
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дистанционное электронное голосование (дэг)
переселенцы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В выборах президента России, которые стартовали в пятницу, участвуют и переселенцы из Херсонской области. Заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов – один из них. Он с семьей, женой и дочерью переехал в Симферополь из Херсона в сентябре 2022 года, получил здесь квартиру по жилищному сертификату.В комментарии РИА Новости Крым Юрий Павлович отметил, что в России больше порядка, чем на Украине, что регионы здесь развиваются – ведется строительство больниц и дорог, что Крым для него – вторая родина, и участие в выборах является для него обязательным.В молодости Анисимов работал на всесоюзных горно-пешеходных маршрутах, был инструктором-проводником, водил туристические группы из Бахчисарая в Алушту и Ялту. Позже здесь часто отдыхал в санаториях. Говорит, отчасти и поэтому переехал в Крым, а не в Краснодарский край, как одни из его родственников, которые также получили квартиру по жилищному сертификату.По словам собеседника, участвовать в выборах президента России он будет обязательно, и поскольку, в силу возраста, болят ноги, то голосовать будет не очно, а онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков.Как ранее заявлял председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, регион полностью готов к проведению выборов президента России.По решению ЦИК, бюллетеней в Крыму изготовлено по числу избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года.В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова сравнила избирательные системы России и Украины"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиЧто удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240313/skolko-krymchan-progolosuyut-onlayn-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135618828.html
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крым, выборы, выборы президента россии, беженцы, общество, дистанционное электронное голосование (дэг), переселенцы
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
Переселенец из Херсона участвует в выборах президента России и называет Крым своей родиной