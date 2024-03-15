Рейтинг@Mail.ru
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240315/pereselenets-iz-khersona-krym--eto-moya-vtoraya-rodina-1135616872.html
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
В выборах президента России, которые стартовали в пятницу, участвуют и переселенцы из Херсонской области. Заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов – один из... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T06:03
2024-03-15T06:03
эксклюзивы риа новости крым
крым
выборы
выборы президента россии
беженцы
общество
дистанционное электронное голосование (дэг)
переселенцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135616724_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_d091ab14a106cc38e741d995a51e0b91.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В выборах президента России, которые стартовали в пятницу, участвуют и переселенцы из Херсонской области. Заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов – один из них. Он с семьей, женой и дочерью переехал в Симферополь из Херсона в сентябре 2022 года, получил здесь квартиру по жилищному сертификату.В комментарии РИА Новости Крым Юрий Павлович отметил, что в России больше порядка, чем на Украине, что регионы здесь развиваются – ведется строительство больниц и дорог, что Крым для него – вторая родина, и участие в выборах является для него обязательным.В молодости Анисимов работал на всесоюзных горно-пешеходных маршрутах, был инструктором-проводником, водил туристические группы из Бахчисарая в Алушту и Ялту. Позже здесь часто отдыхал в санаториях. Говорит, отчасти и поэтому переехал в Крым, а не в Краснодарский край, как одни из его родственников, которые также получили квартиру по жилищному сертификату.По словам собеседника, участвовать в выборах президента России он будет обязательно, и поскольку, в силу возраста, болят ноги, то голосовать будет не очно, а онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков.Как ранее заявлял председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, регион полностью готов к проведению выборов президента России.По решению ЦИК, бюллетеней в Крыму изготовлено по числу избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года.В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова сравнила избирательные системы России и Украины"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской областиЧто удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240313/skolko-krymchan-progolosuyut-onlayn-na-vyborakh-prezidenta-rossii-1135618828.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135616724_20:0:896:657_1920x0_80_0_0_b55c34b11a5c749ba3c16d024b1df91a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, выборы, выборы президента россии, беженцы, общество, дистанционное электронное голосование (дэг), переселенцы
Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина

Переселенец из Херсона участвует в выборах президента России и называет Крым своей родиной

06:03 15.03.2024
 
© РИА Новости КрымЮрий Анисимов - заслуженный журналист Украины, который переехал в Крым из Херсона
Юрий Анисимов - заслуженный журналист Украины, который переехал в Крым из Херсона - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В выборах президента России, которые стартовали в пятницу, участвуют и переселенцы из Херсонской области. Заслуженный журналист Украины Юрий Анисимов – один из них. Он с семьей, женой и дочерью переехал в Симферополь из Херсона в сентябре 2022 года, получил здесь квартиру по жилищному сертификату.
В комментарии РИА Новости Крым Юрий Павлович отметил, что в России больше порядка, чем на Украине, что регионы здесь развиваются – ведется строительство больниц и дорог, что Крым для него – вторая родина, и участие в выборах является для него обязательным.

"В этом году будет уже два года, как мы переехали в Симферополь из Херсона. Спасались от бомбежек. Жилье приобрели по жилищному сертификату, нам хватает. Почему выбрал Крым? В молодости я заканчивал крымский институт, работал в Крыму, был проводником в горах. Крым хорошо знаю, люблю, это, собственно, моя вторая родина", – признался он.

В молодости Анисимов работал на всесоюзных горно-пешеходных маршрутах, был инструктором-проводником, водил туристические группы из Бахчисарая в Алушту и Ялту. Позже здесь часто отдыхал в санаториях. Говорит, отчасти и поэтому переехал в Крым, а не в Краснодарский край, как одни из его родственников, которые также получили квартиру по жилищному сертификату.

"Считаю здесь (в Крыму – ред.) все нормально, здесь столько строится, идет жизнь. А там, в Херсоне – ничего. Напротив моего дома, на Пневматике (микрорайон Симферополя – ред.), сейчас поликлиника строится довольно быстрыми темпами. И вообще здесь порядка больше. Могу сравнить. Хотя Украину люблю. Но не люблю эту власть украинскую. Там мерзавцы у власти, что с ними сделаешь, Украина в этом не виновата", – рассказал Юрий Павлович.

По словам собеседника, участвовать в выборах президента России он будет обязательно, и поскольку, в силу возраста, болят ноги, то голосовать будет не очно, а онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
Как сообщалось, в республике зарегистрированы 1 миллион 478 тысяч 800 избирателей, для голосования готовы более 1000 участков.
Как ранее заявлял председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, регион полностью готов к проведению выборов президента России.
По решению ЦИК, бюллетеней в Крыму изготовлено по числу избирателей, которое было установлено по состоянию на 1 июля 2023 года.
В ходе визита в Крым международные эксперты лично наблюдали за подготовкой к голосованию, обеспечением прав избирателей, работой представителей Избиркома. По мнению иностранных гостей, избирательная система Российской Федерации технически оснащена лучше, чем во многих других странах, а сам процесс выборов организован с соблюдением демократических прав и свобод.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Захарова сравнила избирательные системы России и Украины
"Как выть на Луну": Сальдо о попытках сорвать выборы в Херсонской области
Что удивило международного наблюдателя из Ирака в Крыму
Демонстрация дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
13 марта, 14:07Выборы президента России
Сколько крымчан проголосуют онлайн на выборах президента России
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымВыборыВыборы президента РоссииБеженцыОбществоДистанционное электронное голосование (ДЭГ)Переселенцы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Досрочное голосование на выборах президента в Вооруженных силах завершено
06:41В пятницу в Симферополе ограничат движение
06:03Переселенец из Херсона: Крым – это моя вторая родина
00:01Снова дожди: погода в Крыму в пятницу
23:20Главные новости Крыма: 14 марта
23:16Памфилова: видеонаблюдение на избирательных участках будет круглосуточным
23:01В России стартовали выборы: голосование началось на Камчатке и Чукотке
22:52Главное за день: 14 марта
22:30Завершается строительство крупнейшей студии кинопроизводства в Крыму
22:04Как в Севастополе отметят годовщину Крымской весны
21:52Признание передачи Крыма УССР незаконной уничтожит "формулу Зеленского"
21:34Технические работы в МФЦ Крыма: прием заявителей временно остановят
21:22Меджлиса крымско-татарского народа* нет в природе – Мурадов
21:01В порту Новороссийска слышна стрельба
20:58Кого коснется увеличение налогового вычета на детей
20:41Жесткие атаки дронов и обстрелы: ситуация в Белгородской области за сутки
20:30За классное руководство будут классно платить: учителя получат надбавку
20:15Кому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
20:02Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе
19:38В Севастополе почтили память погибшего героя СВО
Лента новостейМолния