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Захарова сравнила избирательные системы России и Украины - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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Захарова сравнила избирательные системы России и Украины
Захарова сравнила избирательные системы России и Украины - РИА Новости Крым, 16.02.2024
Захарова сравнила избирательные системы России и Украины
Избирательная система Украины, в отличие от избирательной системы Российской Федерации, не нацелена на избирателя. В России первостепенен избиратель, важен... РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T08:32
2024-02-16T08:32
эксклюзивы риа новости крым
марина захарова
избирком херсонской области
выборы
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Избирательная система Украины, в отличие от избирательной системы Российской Федерации, не нацелена на избирателя. В России первостепенен избиратель, важен гражданин и его конституционное право. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.Также она отметила, что жители Херсонской области впервые избирают президента Российской Федерации."Для Херсонской области это очень важное событие, исторически значимое. Если наблюдать тенденцию с момента проведения референдума и до президентских выборов в 2024 году, то однозначно, что люди более уверены, они понимают, что они под защитой государства, под защитой Российской Федерации. У них повышается интерес к электоральным кампаниям, они понимают, что их голос действительно важен, что они будут услышаны. И их кандидаты, те, за кого они будут голосовать, это именно их предпочтения, а не навязанные извне", - добавила председатель регионального избиркома.По ее словам, заинтересованность жителей Херсонской области в избирательном процессе, в нормах избирательного законодательства, сейчас высока.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ, среди которых пока нет Херсонской области. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на сто процентов.В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с "вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборамиУтвержден текст бюллетеня на выборах президента РоссииВ ЦИК назвали окончательное число кандидатов на выборах президента
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Захарова сравнила избирательные системы России и Украины

Глава ЦИК Херсонской области сравнила избирательные системы России и Украины

08:32 16.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Избирательная система Украины, в отличие от избирательной системы Российской Федерации, не нацелена на избирателя. В России первостепенен избиратель, важен гражданин и его конституционное право. Такое мнение РИА Новости Крым высказала председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.

"Избирательная система Украины, в отличие от избирательной системы России, не нацелена на избирателя. В России первостепенен избиратель, гражданин и его конституционное право: прийти и изъявить свою волю", - сказала Захарова.

Также она отметила, что жители Херсонской области впервые избирают президента Российской Федерации.
"Для Херсонской области это очень важное событие, исторически значимое. Если наблюдать тенденцию с момента проведения референдума и до президентских выборов в 2024 году, то однозначно, что люди более уверены, они понимают, что они под защитой государства, под защитой Российской Федерации. У них повышается интерес к электоральным кампаниям, они понимают, что их голос действительно важен, что они будут услышаны. И их кандидаты, те, за кого они будут голосовать, это именно их предпочтения, а не навязанные извне", - добавила председатель регионального избиркома.
По ее словам, заинтересованность жителей Херсонской области в избирательном процессе, в нормах избирательного законодательства, сейчас высока.
"У нас работает "горячая линия" избирательной комиссии, мы получаем много вопросов, разъясняем людям, а они благодарят нас за то, что с ними общаются, рассказывают, как будет проходить голосование. Ведь, например, на Украине таких понятий как досрочное голосование и голосование на придомовых участках – не было", - резюмировала Захарова.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Дистанционное электронное голосование будет организовано в 29 субъектах РФ, среди которых пока нет Херсонской области. При этом в Херсонской области будет организовано досрочное голосование. Региональный избирком принял решение провести его с 27 февраля по 3 марта. Председатель Избиркома Херсонской области Марина Захарова отметила, что на данный момент регион готов к выборам на сто процентов.
В среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости Крым, что попытки Киева сорвать выборы президента России в Херсонской области сравнимы с "вытьем волка на Луну – никакого результата они не принесут".
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