https://crimea.ria.ru/20240213/putin-ne-budet-uchastvovat-v-debatakh-pered-prezidentskimi-vyborami-1134906185.html

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами

Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T11:42

2024-02-13T11:42

2024-02-13T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях.В пятницу Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех кандидатов.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с ПутинымШойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента россии, новости, центризбирком (цик рф), россия, общество