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Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T11:42
2024-02-13T11:42
2024-02-13T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия РФ проинформировала о том, что кандидат на должность президента РФ Владимир Путин не будет участвовать в совместных агитационных мероприятиях.В пятницу Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента страны, в него включены ФИО четырех кандидатов.Выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДоверенные лица из Крыма приняли участие во встрече с ПутинымШойгу: участию бойцов СВО в выборах президента уделяется особое внимание
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выборы президента россии, новости, центризбирком (цик рф), россия, общество
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами
Путин не будет участвовать в дебатах перед президентскими выборами – ЦИК
11:42 13.02.2024 (обновлено: 11:47 13.02.2024)