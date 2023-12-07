https://crimea.ria.ru/20231207/vybory-prezidenta-rossii-sostoyatsya-17-marta-1133362264.html

Выборы президента России состоятся 17 марта

Выборы президента России состоятся 17 марта - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Выборы президента России состоятся 17 марта

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании в четверг. РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T10:14

2023-12-07T10:14

2023-12-07T10:33

выборы президента россии

совет федерации

общество

россия

валентина матвиенко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление принято на пленарном заседании в четверг.Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, днем голосования является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах. Но если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, то выборы назначаются на следующее воскресенье. Предыдущие выборы президента состоялись в марте 2018 года. Второе воскресенье 2024 году приходится на 10 марта, но на этой неделе имеется нерабочий праздничный день – 8 марта. Поэтому предстоящие выборы президента должны быть назначены на 17 марта 2024 года.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что этим решением дается старт предвыборной кампании. Она также отметила, что для жителей новых регионов России это будут первые выборы федерального уровня после возвращения на Родину, и они станут "своего рода кульминацией воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией". Для Крыма это будут вторые выборы президента после воссоединения полуострова с Россией. Первые состоялись 18 марта 2018 года. В республике явка составила 71,55%. По результатам волеизъявления 92,15% крымчан (более 994 тысяч человек) проголосовали за Владимира Путина. Второе место в Крыму занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, за которого проголосовали 2,2% избирателей, третье место было у лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,8%).Общественная палата Крыма уже приступила к отбору более, чем трех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели для работы на выборах президента России 2024 года. Помимо непосредственной работы на избирательных участках, общественные наблюдатели будут следить за ходом дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Также сформирована группа IT-экспертов для информационного сопровождения, организации и проведения электронного голосования, и группа региональных электоральных экспертов для информационного сопровождения кампании.

https://crimea.ria.ru/20231115/vybory-prezidenta-rossii-po-novym-pravilam---popravki-v-zakon-1132794510.html

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выборы президента россии, совет федерации, общество, россия, валентина матвиенко, новости