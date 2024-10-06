Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241006/v-krymu-zayavili-o-nalichii-shansa-dlya-poiska-mira-dlya-ukrainy-1140876082.html
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2024
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T11:32
2024-10-06T11:48
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
мнения
политика
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118640262_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b4165dfcb200f238f6590ec0f7e9bdee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена."При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, все-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание все это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241006/ilon-mask-sdelal-neozhidannoe-predsazanie-dlya-ssha-1140875102.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118640262_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ba49140d4437d68beee4f7dd46dfe629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, политика, украина, новости
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине

Константинов: выборы в США - шанс для поиска мира на Украине

11:32 06.10.2024 (обновлено: 11:48 06.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Госсовета республики Крым
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.
"Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.
"При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, все-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание все это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Илон Маск
10:55
Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
 
КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)МненияПолитикаУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:46Подростки на скутере попали в смертельное ДТП в Краснодарском крае
11:32В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
11:19Лету конец: на Крым идет мощная буря
10:55Илон Маск сделал неожиданное предсказание для США
10:43Гнал на груженом "КамАЗе" - смертельное ДТП на Кубани
10:25FPV-дрон атаковал производственное здание в Шебекино: ранена женщина
09:56Василий Ливанов борется за жизнь в реанимации - состояние тяжелое
09:33На Украине громко: в ряде районов ночью и утром звучали взрывы
09:09Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Лас-Вегасе и загорелся
08:46ПВО сбила украинские беспилотники над тремя регионами России
08:22Ученые назвали регионы России с повышенным риском от изменения климата
07:45В Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников
07:01"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад
00:01Последний день перед циклоном: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
23:30В Севастополе на переходе иномарка сбила женщину
22:1416 мирных жителей пострадали при массированной атаке ВСУ на Горловку
21:56Главное за день: 5 октября
21:51В Словакии медведь убил грибника
21:43На Украине призвали начать войну с Белоруссией
Лента новостейМолния