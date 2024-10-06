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В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине - РИА Новости Крым, 06.10.2024
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского... РИА Новости Крым, 06.10.2024
2024-10-06T11:32
2024-10-06T11:32
2024-10-06T11:48
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена."При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, все-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание все это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, политика, украина, новости
В Крыму заявили о шансе для начала мирного урегулирования на Украине
Константинов: выборы в США - шанс для поиска мира на Украине
11:32 06.10.2024 (обновлено: 11:48 06.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предстоящие президентские выборы в США шансом для поиска подходов по урегулированию украинского конфликта и достижения мира.
"Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, такая надежда связана с тем, что ни у кого из будущих лидеров США нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как у семейства нынешнего президента Джо Байдена.
"При этом нужно быть предельно осторожными с миротворческой риторикой врага. Нередко она преследует единственную цель – усыпить нашу бдительность. Думаю, все-таки (кандидат в президенты США Дональд - ред.) Трамп имеет желание все это завершить. Ему этот конфликт не нужен", - сказал Константинов, добавив, что "если в Белый дом въедет не он", конфликт продолжится.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Последний при этом ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за сутки. Постпред РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что это невозможно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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