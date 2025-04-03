https://crimea.ria.ru/20250403/vozmozhen-kompromiss-zelenskiy-pomechtal-o-vozvraschenii-kryma-i-donbassa-1145426612.html

Возможен компромисс: Зеленский помечтал о "возвращении" Крыма и Донбасса

Возможен компромисс: Зеленский помечтал о "возвращении" Крыма и Донбасса - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Возможен компромисс: Зеленский помечтал о "возвращении" Крыма и Донбасса

После полного прекращения огня возможен диалог между Москвой и Киевом, а со временем – компромисс по тем территориям, которые Украина утратила в ходе СВО, их... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T20:32

2025-04-03T20:32

2025-04-03T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. После полного прекращения огня возможен диалог между Москвой и Киевом, а со временем – компромисс по тем территориям, которые Украина утратила в ходе СВО, их можно будет вернуть дипломатическим путем. Так считает глава киевского режима Владимир Зеленский, об этом он заявил в ходе встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области, его слова цитируют украинские СМИ.По словам Зеленского, только "полное прекращение огня дает возможность и время, чтобы у Украины были те гарантии безопасности", которые обеспечат невозвращение снова к горячей стадии конфликта.По его мнению, после этого первые договоренности могут идти месяц или два, и признался, что ему "все равно", сколько они продлятся, "но это шанс, чтобы страны начали дипломатические варианты тех или иных форматов диалога".В рамках этих форматов, по мнению Зеленского, "может быть найден компромисс по оккупированным территориям", которые якобы можно будет вернуть "со временем дипломатическим путем".Ранее, 27 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже Зеленский заявил, что США посылают Украине сигналы относительно компромиссов по территориям, но пока официально не переговорах в Саудовской Аравии этот вопрос не поднимался.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США в Вашингтоне проходят 2 и 3 апреля Почему Крым и Донбасс "появились" в проекте сделки США и Киева Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию

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политика, владимир зеленский, украина, сша, россия, перемирие, новости