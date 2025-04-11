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ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине
ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025
ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине
Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине. Об этом в пятницу рапортовали... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:59
2025-04-11T13:59
украина
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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новости
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине. Об этом в пятницу рапортовали в Минобороны России."С 5 по 11 апреля Вооруженными Силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке ведомства.Ранее в пятницу в Минобороны сообщали, что в течение минувшей ночи российские силы ПВО уничтожили и перехватили 30 украинских дронов в небе над Курской и Белгородской областямиГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на УкраинеВСУ продолжают удары по российским энергообъектамЕще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
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украина, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, удары по украине
ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине

Армия России нанесла восемь ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине

13:59 11.04.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине. Об этом в пятницу рапортовали в Минобороны России.
"С 5 по 11 апреля Вооруженными Силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке ведомства.
Ранее в пятницу в Минобороны сообщали, что в течение минувшей ночи российские силы ПВО уничтожили и перехватили 30 украинских дронов в небе над Курской и Белгородской областями
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