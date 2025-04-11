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ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 11.04.2025

ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине. Об этом в пятницу рапортовали... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:59

2025-04-11T13:59

2025-04-11T13:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами по объектам на Украине. Об этом в пятницу рапортовали в Минобороны России."С 5 по 11 апреля Вооруженными Силами РФ нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке ведомства.Ранее в пятницу в Минобороны сообщали, что в течение минувшей ночи российские силы ПВО уничтожили и перехватили 30 украинских дронов в небе над Курской и Белгородской областямиГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на УкраинеВСУ продолжают удары по российским энергообъектамЕще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ

https://crimea.ria.ru/20250410/bespilotniki-atakovali-kiev-1145579070.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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