Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
Легендарные сталинградские тополя Победы высадили в Керчи на акции "Сад памяти"
13:28 11.04.2025 (обновлено: 13:36 11.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Керчи высадили тополь Победы – клон дерева-долгожителя, которое пережило Сталинградскую битву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости Крым.
Тополь стал своеобразным символом жизни, легендарным живым памятником. Саженец передали в Крым из Волгограда. Его высадили в керченском сквере имени Шевченко в рамках Международной акции "Сад Памяти".
Это международная акция, инициированная президентом России Владимиром Путиным, дань памяти о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войне. В Крыму ее проводят шестой год под ряд.
"За предыдущие пять лет мы высадили более 113 тысяч деревьев в рамках этой акции. Этот год у нас особенный – 80-летие Победы. В день освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков мы высаживаем Сталинградский тополь в честь этого памятного события", – рассказала журналистам министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.
Помимо легендарного дерева, добавила Шевцова, керчане высадили в сквере еще 80 саженцев тополя краснолистного. Восемьдесят деревьев как символ 80 лет Великой Победы.
© РИА Новости КрымТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
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Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
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Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
3 из 5
Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
4 из 5
Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымТополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
5 из 5
Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
© РИА Новости Крым
Следующая памятная высадка запланирована в Евпатории и Симферополе, сообщила Шевцова.
Также в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне саженцы тополя Победы высадят во всех регионах Кавказа и Юга России, Донбасса и Новороссии.
Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду откроется парад тюльпанов "Салют Победы". В этом году посетителям выставки представят 110 тысяч цветов 158 сортов.
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