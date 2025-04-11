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Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города

Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города

В Керчи высадили тополь Победы – клон дерева-долгожителя, которое пережило Сталинградскую битву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:28

2025-04-11T13:28

2025-04-11T13:36

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ольга (шевцова) славгородская

министерство экологии и природных ресурсов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Керчи высадили тополь Победы – клон дерева-долгожителя, которое пережило Сталинградскую битву. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости Крым.Тополь стал своеобразным символом жизни, легендарным живым памятником. Саженец передали в Крым из Волгограда. Его высадили в керченском сквере имени Шевченко в рамках Международной акции "Сад Памяти".Это международная акция, инициированная президентом России Владимиром Путиным, дань памяти о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войне. В Крыму ее проводят шестой год под ряд.Помимо легендарного дерева, добавила Шевцова, керчане высадили в сквере еще 80 саженцев тополя краснолистного. Восемьдесят деревьев как символ 80 лет Великой Победы.Следующая памятная высадка запланирована в Евпатории и Симферополе, сообщила Шевцова.Также в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне саженцы тополя Победы высадят во всех регионах Кавказа и Юга России, Донбасса и Новороссии.Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду откроется парад тюльпанов "Салют Победы". В этом году посетителям выставки представят 110 тысяч цветов 158 сортов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистовВ Крыму высадят более 105 тысяч деревьев в этом году"Работаем ударно!": в Крыму восстанавливают выгоревший лес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, 80 лет победы, крым, новости крыма, общество, новости, фото, ольга (шевцова) славгородская, министерство экологии и природных ресурсов крыма