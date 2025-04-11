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Лавров оценил развитие российско-американских отношений - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Лавров оценил развитие российско-американских отношений
Лавров оценил развитие российско-американских отношений - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Лавров оценил развитие российско-американских отношений
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T14:03
2025-04-11T14:03
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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снг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.Говоря об отношениях с Вашингтоном, глава МИД России заявил, что Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями.Раскрывая тему обмена заключенными, Лавров сообщил, что инициатива об обмене исходила от обеих сторон. Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, – это всегда позитивно, добавил он.Также глава российской дипмиссии высказался и о возобновлении прямого авиасообщения. По его мнению, оно должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота". Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало, добавил Лавров."Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – подчеркнул глава МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, сша, политика, казахстан, снг
Лавров оценил развитие российско-американских отношений

Лавров рассказал об отношениях с США и обменом заключенными - главные тезисы

14:03 11.04.2025
 
© РИА Новости . Ертай Сарбасов / Перейти в фотобанкЗаседание СМИД СНГ в Казахстане
Заседание СМИД СНГ в Казахстане - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Ертай Сарбасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.
Говоря об отношениях с Вашингтоном, глава МИД России заявил, что Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями.
"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда", – заявил глава МИД РФ.
Раскрывая тему обмена заключенными, Лавров сообщил, что инициатива об обмене исходила от обеих сторон. Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, – это всегда позитивно, добавил он.
"Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго", – подчеркнул Лавров.
Также глава российской дипмиссии высказался и о возобновлении прямого авиасообщения. По его мнению, оно должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота". Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало, добавил Лавров.
"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – подчеркнул глава МИД России.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияНовостиСШАПолитикаКазахстанСНГ
 
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