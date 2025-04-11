https://crimea.ria.ru/20250411/lavrov-otsenil-razvitie-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniy-1145597544.html

Лавров оценил развитие российско-американских отношений

Лавров оценил развитие российско-американских отношений - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Лавров оценил развитие российско-американских отношений

Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T14:03

2025-04-11T14:03

2025-04-11T14:03

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

новости

сша

политика

казахстан

снг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.Говоря об отношениях с Вашингтоном, глава МИД России заявил, что Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями.Раскрывая тему обмена заключенными, Лавров сообщил, что инициатива об обмене исходила от обеих сторон. Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, – это всегда позитивно, добавил он.Также глава российской дипмиссии высказался и о возобновлении прямого авиасообщения. По его мнению, оно должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота". Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало, добавил Лавров."Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – подчеркнул глава МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, сша, политика, казахстан, снг