https://crimea.ria.ru/20250411/lavrov-otsenil-razvitie-rossiysko-amerikanskikh-otnosheniy-1145597544.html
Лавров оценил развитие российско-американских отношений
Лавров оценил развитие российско-американских отношений - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Лавров оценил развитие российско-американских отношений
Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T14:03
2025-04-11T14:03
2025-04-11T14:03
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
новости
сша
политика
казахстан
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145597095_0:74:2032:1216_1920x0_80_0_0_341a7378b75893ffe7cac813d920016c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.Говоря об отношениях с Вашингтоном, глава МИД России заявил, что Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями.Раскрывая тему обмена заключенными, Лавров сообщил, что инициатива об обмене исходила от обеих сторон. Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, – это всегда позитивно, добавил он.Также глава российской дипмиссии высказался и о возобновлении прямого авиасообщения. По его мнению, оно должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота". Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало, добавил Лавров."Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – подчеркнул глава МИД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
сша
казахстан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0b/1145597095_39:0:1991:1464_1920x0_80_0_0_2823abb536c6610c81f732b7d27f0c91.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, сша, политика, казахстан, снг
Лавров оценил развитие российско-американских отношений
Лавров рассказал об отношениях с США и обменом заключенными - главные тезисы
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД СНГ высказался о российско-американских отношениях, раскрыл детали недавнего обмена заключенными и оценил шансы возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.
Говоря об отношениях с Вашингтоном, глава МИД России заявил, что Москва видит, что США, в отличие от Европы, хотят вникнуть в первопричины украинского конфликта. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа понимают, что Владимиру Зеленскому с его ненавистью к русским придется смириться с территориальными потерями.
"Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает "существами". Он не раз об этом говорил еще до начала специальной военной операции. Ну и разве такому человеку даже гипотетически можно подумать, чтобы отдать этих людей? Да ни за что и никогда", – заявил глава МИД РФ.
Раскрывая тему обмена заключенными, Лавров сообщил, что инициатива об обмене исходила от обеих сторон. Любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, чтобы два человека воссоединились со своими семьями, – это всегда позитивно, добавил он.
"Это помогает укреплять доверие, которое необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго", – подчеркнул Лавров.
Также глава российской дипмиссии высказался и о возобновлении прямого авиасообщения. По его мнению, оно должно стать следствием снятия санкций с "Аэрофлота". Россия сделала подобное предложение США, ответа пока не последовало, добавил Лавров.
"Честно говоря, не имел возможности еще с ними связаться. Может быть, там и были какие-то подвижки, но пока о них неизвестно. Но мы над этим будем работать, потому что это возвращение к нормальности", – подчеркнул глава МИД России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.