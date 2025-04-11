https://crimea.ria.ru/20250411/zaluzhnyy-v-sluchae-konflikta-zapadnye-armii-budut-bystro-razgromleny-1145594515.html

Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены

Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T13:10

2025-04-11T13:10

2025-04-11T13:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии. Об этом он написал в статье для западного портала Defence One, пишет РИА Новости.Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на УкраинеАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине

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