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Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены
Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T13:10
2025-04-11T13:46
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
новости
мнения
европейский союз (ес)
нато
новости сво
украина
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии. Об этом он написал в статье для западного портала Defence One, пишет РИА Новости.Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на УкраинеАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), новости, мнения, европейский союз (ес), нато, новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии
Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены

Залужный: в случае реального конфликта западные армии будут быстро разгромлены

13:10 11.04.2025 (обновлено: 13:46 11.04.2025)
 
© AP Photo Gleb GaranichВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo Gleb Garanich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооруженные силы стран Запада в случае реального вооруженного конфликта обречены на быстрый разгром, если не учтут опыт украинской армии. Об этом он написал в статье для западного портала Defence One, пишет РИА Новости.

"Убаюканные десятилетиями доминирования во множестве отраслей, западные армии спали слишком долго. Если они столкнутся с противником, массово использующим оптимизированные для войны на истощение автономные виды вооружений, они могут закончить свое существование так же, как произошло с жертвами немецкого блицкрига во Вторую мировую", - говорится в статье Залужного.

Залужный утверждает, что западные союзники Киева имеют "подарок неизмеримой ценности" - опыт ВСУ, который, по словам украинского экс-главкома, поможет Западу выжить в случае вооруженного конфликта. В качестве примеров такого опыта Залужный приводит, в частности, широкое использование дешевых ударных, разведывательных и транспортных беспилотников, а также морских дронов и онлайн-систем управления боем.
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