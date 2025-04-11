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В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украину

В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украину - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на Украину

Повторение сценария псевдомиротворчества ОБСЕ на Украине недопустимо, как и иностранная интервенция, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ... РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T07:16

2025-04-11T07:16

2025-04-11T08:10

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

европейский союз (ес)

нато

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости Крым. Повторение сценария псевдомиротворчества ОБСЕ на Украине недопустимо, как и иностранная интервенция, заявил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.Такое вторжение на Украину, в частности, готовят Лондон и Париж, добавил дипломат. Он напомнил, что главное условие для развертывания миротворцев — достижение мирного урегулирования или устойчивого прекращения огня. Но Киев не движется в этом направлении и саботирует даже мораторий на удары по объектам энергетики, отметил Полищук.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, контингент разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать факты на земле. В МИД ранее назвали планы некоторых стран ЕС направить миротворцев на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, европейский союз (ес), нато, всу (вооруженные силы украины), политика, новости