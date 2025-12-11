https://crimea.ria.ru/20251211/molodoy-krymchanin-poluchil-12-let-strogacha-za-narkotorgovlyu-1151577436.html

Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю

Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю

Суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки. Об этом сообщает главное...

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 19-летнего жителя Бахчисарайского района к 12 годам лишения свободы за сбыт наркотиков через закладки. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, осужденный и его 17-летний приятель с весны этого года занимались незаконным распространением наркотиков. Они удаленно получали от неизвестного лица координаты, где находились запрещенные средства, для последующего разделения их на мелкие части и обустройства тайников на территории Симферополя.Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Фигуранты признались в преступлении, у них изъяли предназначавшиеся для сбыта наркотические средства.Судом мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении его сообщника продолжается.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ задержали в Севастополе 21-летнего местного жителя, который пытался сбыть 200 граммов героина стоимостью около трех миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:40 мешков героина – в Подмосковье задержали авто наркодилеровКрымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиковВ Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков

