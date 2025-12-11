https://crimea.ria.ru/20251211/pravovoy-proizvol---peskov-o-zaderzhanii-v-polshe-uchenogo-iz-za-kryma-1151572511.html
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:42
2025-12-11T12:42
2025-12-11T12:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И добавил, что российская сторона предпримет все меры для того, чтобы добиться его освобождения. Ранее в четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции. Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
