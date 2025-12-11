Рейтинг@Mail.ru
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/pravovoy-proizvol---peskov-o-zaderzhanii-v-polshe-uchenogo-iz-za-kryma-1151572511.html
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2025
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T12:42
2025-12-11T12:44
россия
новости
дмитрий песков
кремль
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_0545bbead36f13c237371f5eb52827b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И добавил, что российская сторона предпримет все меры для того, чтобы добиться его освобождения. Ранее в четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции. Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241116/nekuda-vremya-tratit-arkheolog-iz-kryma-otreagiroval-na-podozreniya-kieva--1141901876.html
россия
польша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ed34923ffb5a5a6d9035bb1b5ee10de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, дмитрий песков, кремль, польша, украина
"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма

Песков назвал произволом задержание в Польше российского ученого из-за работы в Крыму

12:42 11.12.2025 (обновлено: 12:44 11.12.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это правовой произвол, абсолютно. Мы будем требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина, наши дипломаты естественно, будут над этим работать", - цитирует Пескова РИА Новости.

И добавил, что российская сторона предпримет все меры для того, чтобы добиться его освобождения.
Ранее в четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
16 ноября 2024, 14:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения Киева
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияНовостиДмитрий ПесковКремльПольшаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
13:03Когда закончится СВО – ответ Лаврова
12:47Задержание ученого Бутягина в Польше: в МИД РФ прокомментировали ситуацию
12:42"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма
12:34Диалог РФ и США посвящен достижению прочного мира на Украине – Лавров
12:32Россия передала Украине 11 тысяч тел солдат ВСУ
12:26Россия передала США новые предложения коллективных гарантий безопасности
12:20Лавров: Крым и Донбасс с Новороссией являются неотъемлемыми субъектами РФ
12:16Флот уничтожил безэкипажный катер в Черном море
12:10Российские бойцы освободили еще один поселок в Харьковской области
12:05Проект новогоднего домашнего театра представили в России
11:53В России фиксируются тяжелые формы гриппа
11:43Потери ВСУ превысили 1 миллион человек и продолжают расти – Лавров
Лента новостейМолния