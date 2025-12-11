https://crimea.ria.ru/20251211/pravovoy-proizvol---peskov-o-zaderzhanii-v-polshe-uchenogo-iz-za-kryma-1151572511.html

"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма

"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма - РИА Новости Крым, 11.12.2025

"Правовой произвол" - Песков о задержании в Польше ученого из-за Крыма

Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T12:42

2025-12-11T12:42

2025-12-11T12:44

россия

новости

дмитрий песков

кремль

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1b/1127790511_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_0545bbead36f13c237371f5eb52827b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Россия будет добиваться защиты интересов руководителя отдела древней археологии Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше из-за работы в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.И добавил, что российская сторона предпримет все меры для того, чтобы добиться его освобождения. Ранее в четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции. Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241116/nekuda-vremya-tratit-arkheolog-iz-kryma-otreagiroval-na-podozreniya-kieva--1141901876.html

россия

польша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дмитрий песков, кремль, польша, украина