Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму

Из-за раскопок в Крыму по запросу Украины в Польше задержали российского ученого
10:55 11.12.2025 (обновлено: 11:02 11.12.2025)
© Фото Артезианской археологической экспедицииМесто раскопок
© Фото Артезианской археологической экспедиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму, сообщает в четверг польское издание Gazeta.pl.
"Агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Б. Украина направит Польше запрос об экстрадиции этого человека", – информирует ресурс.
Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 млн рублей – ред.). Уточняется, что ученый задержан 4 декабря.
По информации ряда СМИ задержанный ученый – Александр Бутягин, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
