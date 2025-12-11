https://crimea.ria.ru/20251211/rossiyskiy-uchenyy-zaderzhan-v-polshe-iz-za-raskopok-v-krymu-1151568824.html

Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму

Руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму, сообщает в четверг польское издание Gazeta.pl.

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму, сообщает в четверг польское издание Gazeta.pl.Российского археолога подозревают "в уничтожении объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 млн рублей – ред.). Уточняется, что ученый задержан 4 декабря.По информации ряда СМИ задержанный ученый – Александр Бутягин, однако пока официального подтверждения этой информации нет.Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактовЗеленский ввел санкции против трех крымских музеевУкраина не уделяла внимание археологии Новороссии и Донбасса – эксперт

