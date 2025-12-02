https://crimea.ria.ru/20251202/eks-glava-sovmina-ark-vyvez-iz-kryma-7-tysyach-arkheologicheskikh-artefaktov-1151366529.html

Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов

Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов

Крупнейшую украденную из Крыма коллекцию археологических артефактов на миллионы долларов обнаружили во время обысков у бывшего главы Совета министров АР Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Крупнейшую украденную из Крыма коллекцию археологических артефактов на миллионы долларов обнаружили во время обысков у бывшего главы Совета министров АР Крым, бежавшего на Украину. Об этом сообщает Генпрокурора страны во вторник.Археологические находки экс-чиновник хранил на чердаке и в помещении электрощитовой. По данным следствия, он выкупил уникальные артефакты у "черных археологов" в период, когда Крым входил в состав Украины, и присвоил себе.Уточняется, что бывший чиновник заключил сделку со следствием и решил передать всю археологическую коллекцию, включая часть экспонатов, которые не были изъяты по результатам обысков, в Национальный музей истории Украины. Теперь еще одна похищенная у Крыма часть археологического наследия стала "крупнейшим пополнением музейного фонда за всю историю независимости" Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнениеПочему золото скифов не может быть наследием УкраиныГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музее

