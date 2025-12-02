Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов
У экс-главы Совмина АРК на Украине нашли 7 тысяч украденных из Крыма артефактов
21:14 02.12.2025 (обновлено: 21:43 02.12.2025)
© Telegram: офис генерального прокурора УкраиныУникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
© Telegram: офис генерального прокурора Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Крупнейшую украденную из Крыма коллекцию археологических артефактов на миллионы долларов обнаружили во время обысков у бывшего главы Совета министров АР Крым, бежавшего на Украину. Об этом сообщает Генпрокурора страны во вторник.
"В ходе следствия изъято более семи тысяч уникальных артефактов археологии, нумизматики и оружия. Их совокупная стоимость составит миллионы долларов", – сказано в сообщении.
© Telegram: офис генерального прокурора УкраиныУникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
© Telegram: офис генерального прокурора Украины
Уникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
Археологические находки экс-чиновник хранил на чердаке и в помещении электрощитовой. По данным следствия, он выкупил уникальные артефакты у "черных археологов" в период, когда Крым входил в состав Украины, и присвоил себе.
"Среди ценностей более 5 тысяч старинных монет греческих городов-полисов Крыма, Византии, Киевской Руси и Золотой Орды, древнегреческая керамика и стеклянные суды возрастом более 3-4 тысяч лет, скифское, византийское, скандинавское и ближневосточное оружие, в частности единственный на Украине византийский меч, античные шлемы, кольчуги, украшения и предметы быта, редкая коллекция огнестрельного оружия", – перечислили в украинском ведомстве.
© Telegram: офис генерального прокурора УкраиныУникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
© Telegram: офис генерального прокурора Украины
Уникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
Уточняется, что бывший чиновник заключил сделку со следствием и решил передать всю археологическую коллекцию, включая часть экспонатов, которые не были изъяты по результатам обысков, в Национальный музей истории Украины.
Теперь еще одна похищенная у Крыма часть археологического наследия стала "крупнейшим пополнением музейного фонда за всю историю независимости" Украины.
© Telegram: офис генерального прокурора УкраиныУникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
© Telegram: офис генерального прокурора Украины
Уникальную коллекцию артефактов из Крыма обнаружили на Украине
Читайте также на РИА Новости Крым: