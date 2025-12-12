В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-muzhchina-popal-pod-kolesa-inomarki-na-peshekhodnom-perekhode-1151623882.html
2025-12-12T19:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в пятницу около 17:30 на дороге Севастополь – Инкерман.Признаков опьянения у водителя не установлено, отметили в ГАИ.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
