В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T19:25
2025-12-12T19:25
севастополь
госавтоинспекция севастополя
дтп
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.ДТП произошло в пятницу около 17:30 на дороге Севастополь – Инкерман.Признаков опьянения у водителя не установлено, отметили в ГАИ.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, госавтоинспекция севастополя, дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, новости севастополя
В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки на пешеходном переходе

В Севастополе на пешеходном переходе сбили мужчину

19:25 12.12.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяВ Севастополе иномарка сбила пешехода
В Севастополе иномарка сбила пешехода
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе мужчина попал под колеса иномарки, когда переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП произошло в пятницу около 17:30 на дороге Севастополь – Инкерман.

"28-летний водитель автомобиля Toyota совершил наезд на неустановленного пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. На данный момент его личность не установлена", - говорится в сообщении.

Признаков опьянения у водителя не установлено, отметили в ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе иномарка сбила пешехода на переходе
10 декабря, 22:13Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе сбили женщину на пешеходном переходе
 
СевастопольГосавтоинспекция СевастополяДТПДТП в Крыму и СевастополеСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествияНовости Севастополя
 
