Рейтинг@Mail.ru
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-opytnye-zhurnalisty-rasskazali-detyam-o-zakulise-media-1151621906.html
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа - РИА Новости Крым, 12.12.2025
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T17:47
2025-12-12T17:47
риа новости крым
елена черышева
международная медиагруппа "россия сегодня"
журналистика
дети
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151618383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bfc5c6f172e2bc7321d5a646b644a29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Встреча прошла в мультимедийном информационном пресс-центре РИА Новости Крым.Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева рассказала школьникам о современных тенденциях в СМИ, работе "международников" и региональных собкоров. А также ответила на главный вопрос ребят о том, что надо знать о журналистике, чтобы в будущем получать удовольствие от работы.В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о том, какие навыки и качества необходимы для успешного журналиста в современном мире и как стать востребованным профессионалом. А шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина поделилась секретами работы на радио, затронула тему ораторского искусства и рассказала о том, как сделать эфир интересным. Дети задавали вопросы и отработали полученные навыки на мастер-классах.В импровизированной пресс-конференции приняли участие более 40 детей из Симферополя, Симферопольского района, Большой Ялты и Феодосии. После мероприятия для всех была организована экскурсия по крымскому подразделению медиагруппы - пресс-центру, сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0c/1151618383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58aa58f0af563aeabd4201cbd117eda5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риа новости крым, елена черышева, международная медиагруппа "россия сегодня", журналистика, дети, крым, новости крыма
В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа

Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики

17:47 12.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Встреча прошла в мультимедийном информационном пресс-центре РИА Новости Крым.
Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева рассказала школьникам о современных тенденциях в СМИ, работе "международников" и региональных собкоров. А также ответила на главный вопрос ребят о том, что надо знать о журналистике, чтобы в будущем получать удовольствие от работы.
"Задача нашего подразделения, как и всех редакций медиагруппы "Россия сегодня" – рассказывать всему миру Правду! Сотрудники медиагруппы гордятся своей историей, своими предшественниками и нынешними сотрудниками, делают свою работу качественно и с полной самоотдачей! Перед вами сейчас открыты все горизонты, вы пробуйте и ищите себя. И если вы выберете путь журналиста, то это будет очень интересная и яркая работа. Но запомните, что журналистом нужно быть хорошим, или же вообще выбирать другую профессию", - рассказала Елена Черышева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о том, какие навыки и качества необходимы для успешного журналиста в современном мире и как стать востребованным профессионалом.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко
А шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина поделилась секретами работы на радио, затронула тему ораторского искусства и рассказала о том, как сделать эфир интересным.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дети задавали вопросы и отработали полученные навыки на мастер-классах.
В импровизированной пресс-конференции приняли участие более 40 детей из Симферополя, Симферопольского района, Большой Ялты и Феодосии. После мероприятия для всех была организована экскурсия по крымскому подразделению медиагруппы - пресс-центру, сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
1 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
2 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
3 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
4 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
5 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
6 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
Сотрудники медиагруппы Россия сегодня в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
7 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РИА Новости КрымЕлена ЧерышеваМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"ЖурналистикадетиКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
17:43На Севастополь обрушится сильный северный ветер
17:29Страшно красиво: крупный протуберанец оторвался от Солнца
17:16Турция готова принимать переговоры по Украине – Эрдоган
16:53В Ялте построят новый корпус реабилитационного центра
16:40В учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
16:22В Севастополе газовщиков оштрафовали за срыв сроков догазификации
15:57В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
15:46Ушаков назвал важную составную часть мирного урегулирования на Украине
15:39Как в ялтинском центре ФМБА России лечат бойцов спецоперации
15:36Получил свыше миллиона и скрылся - в Крыму подрядчика осудят за хищение
15:28Мирный план США может быть ухудшен для России – Кремль
15:23ЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
15:17В госучреждении Севастополя незаконно начисляли премии – открыто дело
15:10Крымские проводники стали лучшими в стране
15:05Снежная буря с грозой движется на Кубань
15:00В Белогорском районе Крыма обесточены шесть сел
14:43Встреча Путина и Эрдогана в Ашхабаде – о чем говорили лидеры
14:39Спорт и военная подготовка в одном: в Крыму пройдет уникальный турнир
14:31Когда откроется цирк в Симферополе
Лента новостейМолния