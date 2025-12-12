https://crimea.ria.ru/20251212/v-krymu-opytnye-zhurnalisty-rasskazali-detyam-o-zakulise-media-1151621906.html

В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа

Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Встреча прошла в мультимедийном информационном пресс-центре РИА Новости Крым.Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева рассказала школьникам о современных тенденциях в СМИ, работе "международников" и региональных собкоров. А также ответила на главный вопрос ребят о том, что надо знать о журналистике, чтобы в будущем получать удовольствие от работы.В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о том, какие навыки и качества необходимы для успешного журналиста в современном мире и как стать востребованным профессионалом. А шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина поделилась секретами работы на радио, затронула тему ораторского искусства и рассказала о том, как сделать эфир интересным. Дети задавали вопросы и отработали полученные навыки на мастер-классах.В импровизированной пресс-конференции приняли участие более 40 детей из Симферополя, Симферопольского района, Большой Ялты и Феодосии. После мероприятия для всех была организована экскурсия по крымскому подразделению медиагруппы - пресс-центру, сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

