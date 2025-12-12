В Крыму опытные журналисты рассказали детям о закулисье медиа
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Что такое прайм-тайм, кто такой спикер и чем "рыба" отличается от "консервов" – об азах журналистики и секретах медиамастерства школьникам рассказали сотрудники крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Встреча прошла в мультимедийном информационном пресс-центре РИА Новости Крым.
Руководитель регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева рассказала школьникам о современных тенденциях в СМИ, работе "международников" и региональных собкоров. А также ответила на главный вопрос ребят о том, что надо знать о журналистике, чтобы в будущем получать удовольствие от работы.
"Задача нашего подразделения, как и всех редакций медиагруппы "Россия сегодня" – рассказывать всему миру Правду! Сотрудники медиагруппы гордятся своей историей, своими предшественниками и нынешними сотрудниками, делают свою работу качественно и с полной самоотдачей! Перед вами сейчас открыты все горизонты, вы пробуйте и ищите себя. И если вы выберете путь журналиста, то это будет очень интересная и яркая работа. Но запомните, что журналистом нужно быть хорошим, или же вообще выбирать другую профессию", - рассказала Елена Черышева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
В ходе мероприятия шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко рассказала школьникам о том, какие навыки и качества необходимы для успешного журналиста в современном мире и как стать востребованным профессионалом.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко
А шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина поделилась секретами работы на радио, затронула тему ораторского искусства и рассказала о том, как сделать эфир интересным.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Дети задавали вопросы и отработали полученные навыки на мастер-классах.
В импровизированной пресс-конференции приняли участие более 40 детей из Симферополя, Симферопольского района, Большой Ялты и Феодосии. После мероприятия для всех была организована экскурсия по крымскому подразделению медиагруппы - пресс-центру, сайту РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
1 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
2 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
3 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
4 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
5 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
6 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
7 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Крыму рассказали детям о закулисье журналистики
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев