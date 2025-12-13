https://crimea.ria.ru/20251213/arkticheskiy-front-prishel-v-krym---v-gorakh-metel-1151599811.html
В субботу арктический холодный фронт вызовет на полуострове местами дожди, в горах со снегом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт вызовет на полуострове местами дожди, в горах со снегом, . Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК >>В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, утром днем северный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 с понижением к вечеру до +4.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель
Погода в Крыму на субботу