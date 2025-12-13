Рейтинг@Mail.ru
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель - РИА Новости Крым, 13.12.2025
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель
В субботу арктический холодный фронт вызовет на полуострове местами дожди, в горах со снегом, . Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 13.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт вызовет на полуострове местами дожди, в горах со снегом, . Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК &gt;&gt;В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, утром днем северный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 с понижением к вечеру до +4.В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Арктический фронт пришел в Крым - в горах метель

Погода в Крыму на субботу

00:01 13.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКрымские горы. Архивное фото
Крымские горы. Архивное фото
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В субботу арктический холодный фронт вызовет на полуострове местами дожди, в горах со снегом, . Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, ночью и утром на ЮБК и в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7, в горах 0…-5", - уточнили синоптики.

Крым накроет шторм - хуже всего придется ЮБК >>
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, утром днем северный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7...+9 с понижением к вечеру до +4.
В Ялте и Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит 0...+2, днем потеплеет до +18.
