Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам
Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T20:42
2025-12-14T20:42
новости
шахматы
спорт
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до турниров.На голосование были вынесены две резолюции, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов.Окончательного решения генассамблея пока не приняла. Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, как ранее было сделано с юниорскими и женскими командами, а также командами инвалидов.FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.Также на этой неделе стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.
россия
новости, шахматы, спорт, россия
Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам

Генассамблея FIDE поддержала полный и частичный допуск России к турнирам

20:42 14.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШахматы
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) поддержала большинством голосов и полный, и частичный (под нейтральным флагом) допуск России до турниров.
На голосование были вынесены две резолюции, делегаты по очереди поддержали обе тайным голосованием. Частичный допуск был поддержан большим числом голосов.
Окончательного решения генассамблея пока не приняла. Ранее совет FIDE предложил допустить мужскую сборную России к командным соревнованиям в нейтральном статусе, как ранее было сделано с юниорскими и женскими командами, а также командами инвалидов.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Также на этой неделе стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял с молодых спортсменов из России все ограничения на участие в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.
НовостиШахматыСпортРоссия
 
