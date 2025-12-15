https://crimea.ria.ru/20251215/v-zone-spetsoperatsii-pogibli-desyatki-rossiyskikh-zhurnalistov-i-voenkorov-1151675106.html

В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров

В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В зоне спецоперации погибли десятки российских журналистов и военкоров

От рук киевского режима только в течение этого года погибли шесть российских военкоров. Такие цифры приводит официальный представителя МИД России Марии... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T11:58

2025-12-15T11:58

2025-12-15T12:06

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

военкоры

журналистика

новости сво

новости

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145292985_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_cf596f6d9797fab95ef47f93c69fbe7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. От рук киевского режима только в течение этого года погибли шесть российских военкоров. Такие цифры приводит официальный представителя МИД России Марии Захаровой ко дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей."К сожалению, уходящий 2025 год принес новые невосполнимые утраты. От рук боевиков киевского режима погибли при исполнении журналисты Александр Мартемьянов, Александр Федорчак, Андрей Панов, Анна Прокофьева, Никита Гольдин, Иван Зуев. Навечно в наших сердцах останутся и другие имена – Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Анатолия Кляна, Андрея Стенина, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, Максима Фомина (Владлена Татарского), Ростислава Журавлева, Бориса Максудова, Семена Еремина, Валерия Кожина, Никиты Цицаги, Юлии Кузнецовой и многих других", - говорится в официальном комментарии представителя МИД России.По мнению Захаровой, журналистика предъявляет высокие требования к тем, кто принял решение пойти в эту профессию, считающуюся одной из самых опасных – как в военное, так и в мирное время.Россия не будет замалчивать преступления киевского режима, в отличие западных правозащитников. Все виновные в этих жестоких злодеяниях будут установлены и понесут заслуженное наказание, заверила она.15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В этот день, учрежденный по инициативе Союза журналистов России в 1991 году, отдают дань уважения мужеству и профессионализму корреспондентов, репортеров, фотографов, операторов, чьи жизни трагически оборвались при выполнении редакционного задания.По мнению Захаровой, нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима.16 октября военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич.Военный корреспондент МИЦ "Известия" Александр Федорчак погиб 24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ. Кроме того, ударом ВСУ были убиты оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения и позже также скончался. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.22 июля 2023 года в Запорожской области Владислав Журавлев погиб в результате разрыва кассетного боеприпаса во время обстрела со стороны Украины. ВСУ прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.6 августа 2014 года, в районе города Снежное в Донецкой области (сейчас ДНР) погиб российский журналист, фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин. Он был убит в ходе выполнения редакционного задания и стал одним из первых российских журналистов, погибших на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятник погибшим военкорам появится в МелитополеВ Крыму открыли мемориальную доску погибшему военкору ФедорчакуВ Крыму учат журналистике через историю известных военкоров

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), военкоры, журналистика, новости сво, новости, атаки всу