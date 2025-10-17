https://crimea.ria.ru/20251017/rossiya-trebuet-mezhdunarodnogo-rassledovaniya-gibeli-voenkora-zueva-1150265005.html

Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева

Нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель...

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Нападение на сотрудников СМИ – это очередное проявление террористической тактики киевского режима. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Военкор РИА Новости Иван Зуев накануне погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. По информации силовиков, вооруженные формирования Украины нанесли удары по съемочной группе медиагруппы "Россия сегодня" при помощи беспилотных летательных аппаратов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве и о воспрепятствовании законной деятельности журналистов."Жертвами и пострадавшими среди журналистов и военкоров террористической тактики неонацистского режима в Киеве стали уже десятки человек. Для медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит агентство "РИА Новости", с начала конфликта в Донбассе это уже третья невосполнимая потеря. В 2014 году погиб фотокорреспондент А.А. Стенин, а в 2023 году – военный корреспондент Р.И. Журавлев", – заявила Захарова.Она выразила соболезнования родным и близким Ильи Зуева, отметив его самоотверженность и профессионализм, и пожелала скорейшего выздоровления Юрию Войткевичу.Захарова также призвала международные организации, включая ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН, "добросовестно исполнить свои обязанности" и осудить произошедшее, а также принять меры для предотвращения подобных атак в будущем.Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что удар украинскими БПЛА по военкорам РИА Новости Ивану Зуеву и Юрию Войткевичу был преднамеренным, это военное преступление.Соболезнования близким и коллегам погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева выразили гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитрий Киселев назвал погибшего военкора Зуева смелым и талантливымВоенкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской областиПреднамеренный преступный удар: МИД РФ об атаке на военкоров РИА Новости

