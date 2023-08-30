https://crimea.ria.ru/20230830/v-pamyat-o-voenkore-zhuravleve-rossiya-segodnya-zapustit-mediakonkurs-1131027151.html

В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс

В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс

Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет о запуске конкурса на... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T00:00

2023-08-30T00:00

2023-08-30T00:00

военкор риа новости ростислав журавлев

медиагруппа "россия сегодня"

константин михальчевский

новости

россия

конкурс работ на соискание стипендии ростислава журавлева

общество

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет о запуске конкурса на соискание стипендии его имени.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Говоря о гибели Ростислава, он отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона – орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", - рассказал Горностаев.По данным Минобороны России, удар по группе журналистов 22 июля был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.

https://crimea.ria.ru/20230722/pamyati-voenkora-rostislava-zhuravleva-fragmenty-reportazhey-1130243243.html

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