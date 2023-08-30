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В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс
В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс
Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет о запуске конкурса на... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T00:00
2023-08-30T00:00
военкор риа новости ростислав журавлев
медиагруппа "россия сегодня"
константин михальчевский
новости
россия
конкурс работ на соискание стипендии ростислава журавлева
общество
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет о запуске конкурса на соискание стипендии его имени.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Говоря о гибели Ростислава, он отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона – орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", - рассказал Горностаев.По данным Минобороны России, удар по группе журналистов 22 июля был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
https://crimea.ria.ru/20230722/pamyati-voenkora-rostislava-zhuravleva-fragmenty-reportazhey-1130243243.html
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военкор риа новости ростислав журавлев, медиагруппа "россия сегодня", константин михальчевский, новости, россия, конкурс работ на соискание стипендии ростислава журавлева, общество

В память о военкоре Журавлеве "Россия сегодня" запустит медиаконкурс

00:00 30.08.2023
 
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" в среду, когда исполняется 40 дней со дня гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, объявляет о запуске конкурса на соискание стипендии его имени.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
"Мы уже приняли решение об учреждении студенческого конкурса работ на соискание стипендии Ростислава Журавлева. Положение о конкурсе разрабатывается. Соискатели должны будут представить серию журналистских материалов. Лучших из них мы будем рады видеть в качестве журналистов РИА Новости и других СМИ нашей медиагруппы", – заявил РИА Новости заместитель главного редактора медиагруппы Дмитрий Горностаев.
Говоря о гибели Ростислава, он отметил, что в агентстве благодарны всем, кто чтит его память. "Президент посмертно наградил Ростислава орденом Мужества. Недавно власти Запорожской области заявили, что одна из школ Мелитополя будет носить его имя, а сегодня его маме мы передаем высшую награду этого региона – орден "За заслуги перед Запорожской областью". На здании нашего агентства будет установлена мемориальная доска", - рассказал Горностаев.
По данным Минобороны России, удар по группе журналистов 22 июля был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что гибель военкора Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов, это очень серьезное преступление.
Владимир Путин наградил Журавлева орденом Мужества посмертно.
Видео РИА Новости. Ростислав Журавлев, погиб при исполнении журналистского долга - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
22 июля, 18:05
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
 
Военкор РИА Новости Ростислав ЖуравлевМедиагруппа "Россия сегодня"Константин МихальчевскийНовостиРоссияКонкурс работ на соискание стипендии Ростислава ЖуравлеваОбщество
 
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