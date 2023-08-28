Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
В Запорожской области наградили пострадавших от обстрела кассетными боеприпасами военкоров
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил орден "За заслуги перед Запорожской областью"
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.
"Передали ордена "За заслуги перед Запорожской областью" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому и корреспонденту МИЦ "Известия" Роману Польшакову, которые в составе группы журналистов пострадали в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка 22 июля этого года", - написал он.
В результате обстрела со стороны Украины 22 июля 2023 года погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще трое журналистов пострадали.
"Константин уже выписался из больницы, полностью восстановился и планирует в ближайшее время вернуться к профессиональным обязанностям. Роман еще проходит лечение, его травмы были более серьезные, и еще несколько недель ему необходимо находиться под наблюдением врачей", - проинформировал Евгений Балицкий.
В ближайшее время, уточнил врио губернатора, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего Ростислава Журавлева.
Как сообщили в Минобороны РФ, четверо журналистов в июле 2023 года попали под обстрел кассетными боеприпасами. Они как раз готовили материалы об использовании Украиной этих запрещенных бомб.
Президент РФ Владимир Путин наградил военкоров орденами Мужества, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был награжден посмертно.
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