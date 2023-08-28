Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230828/postradavshim-ot-obstrela-voenkoram-peredali-ordena-ot-zaporozhskoy-oblasti-1130998378.html
Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T15:00
2023-08-28T15:00
запорожская область
евгений балицкий
константин михальчевский
обстрелы всу
происшествия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130998130_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29294e4f383716cc0c23ac750ba406d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.В результате обстрела со стороны Украины 22 июля 2023 года погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще трое журналистов пострадали."Константин уже выписался из больницы, полностью восстановился и планирует в ближайшее время вернуться к профессиональным обязанностям. Роман еще проходит лечение, его травмы были более серьезные, и еще несколько недель ему необходимо находиться под наблюдением врачей", - проинформировал Евгений Балицкий.В ближайшее время, уточнил врио губернатора, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего Ростислава Журавлева.Как сообщили в Минобороны РФ, четверо журналистов в июле 2023 года попали под обстрел кассетными боеприпасами. Они как раз готовили материалы об использовании Украиной этих запрещенных бомб.Президент РФ Владимир Путин наградил военкоров орденами Мужества, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был награжден посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на ХерсонщинеСознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора ЖуравлеваЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
https://crimea.ria.ru/20230725/pogibshiy-voenkor-ria-novosti-posmertno-nagrazhden-medalyu-sledkoma-rf-1130284887.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130998130_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_2d3130bc5974f7bfa57d22d75f732f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, константин михальчевский, обстрелы всу, происшествия, новости, общество
Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области

В Запорожской области наградили пострадавших от обстрела кассетными боеприпасами военкоров

15:00 28.08.2023
 
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил орден "За заслуги перед Запорожской областью"
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил орден За заслуги перед Запорожской областью
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.

"Передали ордена "За заслуги перед Запорожской областью" фотокорреспонденту РИА Новости Константину Михальчевскому и корреспонденту МИЦ "Известия" Роману Польшакову, которые в составе группы журналистов пострадали в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка 22 июля этого года", - написал он.

В результате обстрела со стороны Украины 22 июля 2023 года погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще трое журналистов пострадали.
"Константин уже выписался из больницы, полностью восстановился и планирует в ближайшее время вернуться к профессиональным обязанностям. Роман еще проходит лечение, его травмы были более серьезные, и еще несколько недель ему необходимо находиться под наблюдением врачей", - проинформировал Евгений Балицкий.
В ближайшее время, уточнил врио губернатора, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего Ростислава Журавлева.
Как сообщили в Минобороны РФ, четверо журналистов в июле 2023 года попали под обстрел кассетными боеприпасами. Они как раз готовили материалы об использовании Украиной этих запрещенных бомб.
Президент РФ Владимир Путин наградил военкоров орденами Мужества, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был награжден посмертно.
Ростислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 11:41
Погибший военкор РИА Новости посмертно награжден медалью Следкома РФ
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на Херсонщине
Сознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора Журавлева
Журналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийКонстантин МихальчевскийОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:46Менингит в детсадах Севастополя: власти назвали причину роста случаев
16:01Способен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – эксперт
15:46В Феодосии поймали на "горячем" наркокурьера из Севастополя
15:26Осквернил памятник героям СВО: в Бахчисарае задержали вандала
15:11Очередь на Крымский мост растет
15:00Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
14:41Шаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизм
14:25Два года и два миллиона в казну: экс-главе Евпатории вынесли приговор
13:5715 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВО
13:45Сбиты три управляемые авиабомбы JDAM – Минобороны
13:25ВСУ обстреляли пункт пропуска в Шебекино из миномета и гранатомета
13:12Корабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
13:04Банк РНКБ проведет второй Фестиваль здоровья "Энергия Юга" в сентябре
12:51Командир ВСУ приговорен к пожизненному заключению в Донецке
12:39Медведев объяснил, почему российские ракеты не закончатся
12:27Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
12:10Жительница Севастополя отдала мошенникам более 4 миллионов рублей
12:02Крылатая ракета сбита над Черным морем у берегов Крыма
11:58В ЛНР запустили построенный военными водовод
11:46В Крыму оценили попытки дестабилизировать межнациональные отношения
Лента новостейМолния