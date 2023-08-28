https://crimea.ria.ru/20230828/postradavshim-ot-obstrela-voenkoram-peredali-ordena-ot-zaporozhskoy-oblasti-1130998378.html

Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области

Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области

Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T15:00

2023-08-28T15:00

2023-08-28T15:00

запорожская область

евгений балицкий

константин михальчевский

обстрелы всу

происшествия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Журналистам, пострадавшим в результате украинского обстрела в окрестностях города Васильевка Запорожской области, были переданы ордена "За заслуги перед Запорожской областью", сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Балицкий.В результате обстрела со стороны Украины 22 июля 2023 года погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще трое журналистов пострадали."Константин уже выписался из больницы, полностью восстановился и планирует в ближайшее время вернуться к профессиональным обязанностям. Роман еще проходит лечение, его травмы были более серьезные, и еще несколько недель ему необходимо находиться под наблюдением врачей", - проинформировал Евгений Балицкий.В ближайшее время, уточнил врио губернатора, ордена также будут переданы видеооператору МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и родным погибшего Ростислава Журавлева.Как сообщили в Минобороны РФ, четверо журналистов в июле 2023 года попали под обстрел кассетными боеприпасами. Они как раз готовили материалы об использовании Украиной этих запрещенных бомб.Президент РФ Владимир Путин наградил военкоров орденами Мужества, корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев был награжден посмертно.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотником машину российского журналиста на ХерсонщинеСознательная атака на журналистов: Песков о гибели военкора ЖуравлеваЖурналисты в горячих точках нуждаются в защите – Александр Малькевич

https://crimea.ria.ru/20230725/pogibshiy-voenkor-ria-novosti-posmertno-nagrazhden-medalyu-sledkoma-rf-1130284887.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, константин михальчевский, обстрелы всу, происшествия, новости, общество