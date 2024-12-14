https://crimea.ria.ru/20241214/kod-kultury-kryma-dizaynery-obedinilis-dlya-sokhraneniya-ostanovok-1142573392.html

Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок

Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок

Всего семь остановочных павильонов на Южном берегу Крыма внесены в реестр культурного наследия. Такую цифру в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала глава... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T09:33

2024-12-14T09:33

2024-12-14T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Всего семь остановочных павильонов на Южном берегу Крыма внесены в реестр культурного наследия. Такую цифру в эфире радио "Спутник в Крыму" назвала глава республиканского отделения Союза дизайнеров России, автор проекта "Крымская остановка" Ольга Степанова.В 2019 году она вместе с единомышленниками организовала проект по сохранению в республике остановочных павильонов советского времени, подавляющее большинство из которых уникальны."Наши остановки — наследие плана советской монументальной пропаганды. Мозаики – это вообще культ советского монументального искусства", - убеждена специалист.По ее словам, именно на юге СССР остановки из типовых были превращены в примечательные малые архитектурные формы.В рамках проекта планируется паспортизировать остановки как малые архитектурные формы. В паспорт внесут данные о проектировщике и художнике-оформителе павильона, материалы, из которых изготовлена остановка, год изготовления, степень сохранности и другие данные. По словам Степановой, "Крымская остановка" – по-настоящему народный проект и своеобразное движение за сохранение культурного кода, в котором активно участвуют обычные жители. Более того, проект нашел понимание как в министерстве культуры Крыма, так и в Службе автомобильных дорог, на балансе которой состоят остановочные павильоны.По словам Ольги Степановой, только за последние месяцы проект позволил сберечь три остановки на Южном берегу Крыма – "Виноградное-1", "Малый Маяк" и "Сосняк":"На двух остановках мы восстанавливаем декор, а одна отдана под кураторство местного предпринимателя. Она условно находится на территории его отеля, и он сейчас думает, оставить ее на месте или перенести. Есть идея сделать из этой остановки некую другую точку притяжения. Это может быть начало турмаршрута, сувенирный киоск или арт-объект в рамках другого объекта", - отметила дизайнер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановкиВ центре Симферополя может появиться новая троллейбусная остановкаНа остановках в Севастополе появились портреты героев СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, культура, искусство , общество, транспорт, новости крыма, юбк, ссср