https://crimea.ria.ru/20241214/rebenok-pogib-zhenschina-i-mladenets-raneny-iz-za-ataki-bpla-na-zhiloy-dom-1142612188.html

Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом

Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом

Девятилетний ребенок погиб, женщина и младенец ранены в белгородском поселке в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T11:38

2024-12-14T11:38

2024-12-14T11:38

вячеслав гладков

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Девятилетний ребенок погиб, женщина и младенец ранены в белгородском поселке в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное - погиб 9-летний ребенок. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Ее маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал", - написал он.Он добавил, что в доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. Также в соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота.Гладков уточнил, что над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников, в селе Репное пробита кровля и повреждено остекление."Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20241213/nad-donetskom-sbili-dalnoboynuyu-raketu-1142606581.html

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вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости