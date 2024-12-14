https://crimea.ria.ru/20241214/parlament-yuzhnoy-korei-podderzhal-impichment-prezidentu-1142611882.html

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85,... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T11:23

2024-12-14T11:23

2024-12-14T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85, передает корреспондент РИА Новости из зала для голосований Национального собрания.Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.Юн Сок Ёлю вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления, совершенные в ходе введенного им военного положения. В проекте резолюции об импичменте указывается, что армия и полиция Южной Кореи по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.В связи с утверждением импичмента парламентом полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. На это у суда будет 180 дней, исполняющим обязанности главы государства до вынесения окончательного вердикта становится премьер-министр страны Хан Док Су.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на 4 декабря объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". К Национальному собранию были отправлены войска армейского спецназа, который попытался заблокировать подступы к зданию, однако значительному числу депутатов удалось заранее попасть в парламент, их сторонники не дали военным пройти внутрь, и законодатели 190 голосами из 300 единогласно приняли резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позднее лидер Южной Кореи принес извинения за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова, а также не станет избегать политической и юридической ответственности. Южнокорейская оппозиция выдвинула обвинения в госперевороте против президента, министра обороны Ким Ён Хёна, министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников событий из среды военных и полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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