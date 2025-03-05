https://crimea.ria.ru/20250305/v-sevastopole-bolee-30-ulits-ostanutsya-bez-vody-na-ves-den-1144663421.html

В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день

В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день - РИА Новости Крым, 05.03.2025

В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день

В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T09:12

2025-03-05T09:12

2025-03-05T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии "Водоканал".В списке улиц, где водоснабжение временно ограничат: Кряжева, Аллы Оношко, Мазуренко, Тельмана, Потемкинцев, Вишневая, Казарского, Волочаевская, Чехова, Александера, Некрасова и Серафимовича.А также улицы: Калюжного, Кряжева, Цимлянская, Запорожская, Переяславская, Богданова, Штурманская, Водная, Баумана, Циолковского, Дмитрия Кошубы, Малышкина, Челюскинцев, Надежды Краевой, Кудюрова, Седова, Кольская, Каманина и Весенняя.В конце февраля без воды в связи с ремонтными работами на целый день оставалась Керчь, Феодосия, Алушта и ряд поселков на юге и востоке КрымаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Что будет с водой в Крыму в курортный сезон Шесть населенных пунктов на востоке Крыма обесточены

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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