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В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день
В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день - РИА Новости Крым, 05.03.2025
В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день
В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T09:12
2025-03-05T09:12
отключения воды в севастополе
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севастополь
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии "Водоканал".В списке улиц, где водоснабжение временно ограничат: Кряжева, Аллы Оношко, Мазуренко, Тельмана, Потемкинцев, Вишневая, Казарского, Волочаевская, Чехова, Александера, Некрасова и Серафимовича.А также улицы: Калюжного, Кряжева, Цимлянская, Запорожская, Переяславская, Богданова, Штурманская, Водная, Баумана, Циолковского, Дмитрия Кошубы, Малышкина, Челюскинцев, Надежды Краевой, Кудюрова, Седова, Кольская, Каманина и Весенняя.В конце февраля без воды в связи с ремонтными работами на целый день оставалась Керчь, Феодосия, Алушта и ряд поселков на юге и востоке КрымаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Что будет с водой в Крыму в курортный сезон Шесть населенных пунктов на востоке Крыма обесточены
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В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день

В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на водоводе

09:12 05.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии "Водоканал".
"В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 5 марта подача воды c 09.00 до 17.00 (ориентировочно) производиться не будет", – говорится в сообщении.
В списке улиц, где водоснабжение временно ограничат: Кряжева, Аллы Оношко, Мазуренко, Тельмана, Потемкинцев, Вишневая, Казарского, Волочаевская, Чехова, Александера, Некрасова и Серафимовича.
А также улицы: Калюжного, Кряжева, Цимлянская, Запорожская, Переяславская, Богданова, Штурманская, Водная, Баумана, Циолковского, Дмитрия Кошубы, Малышкина, Челюскинцев, Надежды Краевой, Кудюрова, Седова, Кольская, Каманина и Весенняя.
В конце февраля без воды в связи с ремонтными работами на целый день оставалась Керчь, Феодосия, Алушта и ряд поселков на юге и востоке Крыма
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