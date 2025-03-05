https://crimea.ria.ru/20250305/tramp-anonsiroval-istoricheskoe-reshenie-1144660580.html

Трамп анонсировал "историческое решение"

Трамп анонсировал "историческое решение" - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Трамп анонсировал "историческое решение"

США в ближайшие дни значительно увеличат добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T06:08

2025-03-05T06:08

2025-03-05T06:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США в ближайшие дни значительно увеличат добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед Конгрессом. пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности Штатов и сокращения зависимости от импорта, в частности, из Китая.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по редким металлам с Киевом уже не рассматривается – минфин СШАКакие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и ЕвропеБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, редкоземельные металлы, в мире, новости, политика, внешняя политика, полезные ископаемые, экономика, новости, украина