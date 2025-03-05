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Трамп анонсировал "историческое решение" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Трамп анонсировал "историческое решение"
Трамп анонсировал "историческое решение" - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Трамп анонсировал "историческое решение"
США в ближайшие дни значительно увеличат добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T06:08
2025-03-05T06:18
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США в ближайшие дни значительно увеличат добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед Конгрессом. пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности Штатов и сокращения зависимости от импорта, в частности, из Китая.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по редким металлам с Киевом уже не рассматривается – минфин СШАКакие природные ресурсы на Украине могут быть интересны США и ЕвропеБольшая игра Трампа – зачем в США заявляют об остановке помощи Киеву
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дональд трамп, сша, редкоземельные металлы, в мире, новости, политика, внешняя политика, полезные ископаемые, экономика, новости, украина
Трамп анонсировал "историческое решение"

США в ближайшие дни увеличат добычу минералов и редкоземельных металлов – Трамп

06:08 05.03.2025 (обновлено: 06:18 05.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. США в ближайшие дни значительно увеличат добычу критически важных минералов и редкоземельных металлов. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед Конгрессом. пишет РИА Новости.
"Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", - заявил Трамп.
Он подчеркнул, что это необходимо для укрепления национальной безопасности Штатов и сокращения зависимости от импорта, в частности, из Китая.
28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка. Подписание соглашения о редкоземельных металлах было отменено, а глава киевского режима досрочно уехал из резиденции президента США.
Президент США при этом опроверг сообщения о том, что после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме сделка по минеральным ресурсам с Украиной "мертва". При этом советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц отметил, что переговоры с Владимиром Зеленским по природным ресурсам могут возобновить при условии, что тот изменит свою позицию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дональд ТрампСШАРедкоземельные металлыВ миреНовостиПолитикаВнешняя политикаПолезные ископаемыеЭкономикаНовостиУкраина
 
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