Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности сесть за стол переговоров
06:55 05.03.2025 (обновлено: 07:08 05.03.2025)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе, пишет РИА Новости.
"Сегодня я получил важное письмо от Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира", - сказал он.
Накануне вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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