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Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T06:55
2025-03-05T07:08
дональд трамп
украина
сша
владимир зеленский
новости сво
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политика
внешняя политика
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе, пишет РИА Новости.Накануне вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, украина, сша, владимир зеленский, новости сво, в мире, политика, внешняя политика, переговоры
Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп

Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности сесть за стол переговоров

06:55 05.03.2025 (обновлено: 07:08 05.03.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США
Президент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе, пишет РИА Новости.

"Сегодня я получил важное письмо от Зеленского… Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира", - сказал он.

Накануне вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.
28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.
После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.
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Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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