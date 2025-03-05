https://crimea.ria.ru/20250305/zelenskiy-prislal-trampu-pismo-s-zayavleniem-o-gotovnosti-k-peregovoram-1144661559.html

Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп

Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп

Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T06:55

2025-03-05T06:55

2025-03-05T07:08

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о готовности Киева как можно скорее сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время выступления в американском Конгрессе, пишет РИА Новости.Накануне вице-президент Америки Джей-Ди Вэнс призвал Киев сесть за стол переговоров, чтобы определить реальные шаги для урегулирования конфликта, и начать обсуждение с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что конфликт на Украине находится в той точке, когда ни Европа, ни США, ни Киев не могут бесконечно продолжать боевые действия.28 февраля в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в прямом эфире. Между ними произошел почти открытый конфликт, в ответ на оскорбительное поведение и вызывающий внешний вид Зеленского Дональд Трамп упрекнул его в неблагодарности. Он заявил, что своими действиями официальный Киев провоцирует Третью мировую войну.После произошедшего украинская делегация покинула Белый дом, подписание соглашения о добыче американскими компаниями редкоземельных металлов на Украине было сорвано.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что расценивает действия главы киевского режима в Белом доме как попытку сорвать усилия администрации американского президента по урегулированию конфликта на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, украина, сша, владимир зеленский, новости сво, в мире, политика, внешняя политика, переговоры