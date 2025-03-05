https://crimea.ria.ru/20250305/kto-v-dagestane--likvidirovany-chetyre-boevika-1144661153.html

КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика

КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика - РИА Новости Крым, 05.03.2025

КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика

В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом со ссылкой на Национальный... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T06:41

2025-03-05T06:41

2025-03-05T06:41

дагестан

национальный антитеррористический комитет (нак).

происшествия

антитеррор

терроризм

новости

режим кто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) пишет РИА Новости.В администрация Махачкалы ранее сообщили, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. В оперативном штабе республики добавили, что перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.На месте боя и в расположенном неподалеку тайнике силовики изъяли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.Деятельность банды координировалась запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство"*, отметили в НАК.Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Запрещенная в России террористическая группировкаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

дагестан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, антитеррор, терроризм, новости, режим кто, видео