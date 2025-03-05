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КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика
КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика - РИА Новости Крым, 05.03.2025
КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика
В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом со ссылкой на Национальный... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T06:41
2025-03-05T06:41
дагестан
национальный антитеррористический комитет (нак).
происшествия
антитеррор
терроризм
новости
режим кто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) пишет РИА Новости.В администрация Махачкалы ранее сообщили, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. В оперативном штабе республики добавили, что перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.На месте боя и в расположенном неподалеку тайнике силовики изъяли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.Деятельность банды координировалась запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство"*, отметили в НАК.Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Запрещенная в России террористическая группировкаГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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дагестан, национальный антитеррористический комитет (нак)., происшествия, антитеррор, терроризм, новости, режим кто, видео
КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика

В Дагестане в ходе КТО нейтрализовали четырех боевиков

06:41 05.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Дагестане в ходе контртеррористической операции нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали совершить теракт. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) пишет РИА Новости.
В администрация Махачкалы ранее сообщили, что в поселке Семендер в пригороде дагестанской столицы ввели режим КТО. В оперативном штабе республики добавили, что перед этим неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.
"В результате проведенной ночью 5 марта оперативным штабом НАК в Дагестане контртеррористической операции нейтрализованы четверо бандитов, планировавших совершение террористического акта на объекте регионального управления МВД России в Каспийске", — рассказали в комитете.
На месте боя и в расположенном неподалеку тайнике силовики изъяли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.
Деятельность банды координировалась запрещенной в России международной террористической организацией "Исламское государство"*, отметили в НАК.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава нет, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Запрещенная в России террористическая группировка
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ДагестанНациональный антитеррористический комитет (НАК).ПроисшествияАнтитеррорТерроризмНовостиРежим КТО
 
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