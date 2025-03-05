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Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости Крым, 05.03.2025
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Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры о мире лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием также Владимира РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T06:28
2025-03-05T06:28
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
в мире
переговоры
политика
внешняя политика
россия
владимир путин (политик)
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры о мире лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием также Владимира Зеленского, на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что конфликт на Украине нужно остановить.При этом он завил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется."Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений на Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому", - отметил Лукашенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире, переговоры, политика, внешняя политика, россия, владимир путин (политик), сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, новости
Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Лукашенко предложил провести переговоры России, США и Украины в Белоруссии

06:28 05.03.2025
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры о мире лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием также Владимира Зеленского, на территории Белоруссии.
Он подчеркнул, что конфликт на Украине нужно остановить.
"Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров, полчаса на самолете, приезжайте, сядем спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.
При этом он завил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется.
"Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений на Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому", - отметил Лукашенко.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреПереговорыПолитикаВнешняя политикаРоссияВладимир Путин (политик)СШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийНовости
 
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