https://crimea.ria.ru/20250305/lukashenko-pozval-putina-trampa-i-zelenskogo-na-peregovory-v-belorussiyu-1144660438.html

Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Лукашенко позвал Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры о мире лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием также Владимира РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T06:28

2025-03-05T06:28

2025-03-05T06:28

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

в мире

переговоры

политика

внешняя политика

россия

владимир путин (политик)

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести переговоры о мире лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с участием также Владимира Зеленского, на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что конфликт на Украине нужно остановить.При этом он завил, что не хочет быть посредником по нормализации ситуации на Украине и "влазить в разборки", однако Минск готов помочь, если его помощь потребуется."Я ни в коем случае не хотел бы быть каким-то посредником, особенно по нормализации отношений на Украине. Никакого посредничества. Надо будет, (если - ред.) кто-то будет видеть, те, кто решает этот вопрос, интерес к Беларуси, - мы всегда готовы к этому", - отметил Лукашенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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