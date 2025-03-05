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Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду
Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду
В среду антициклону принесет в Крым теплый атлантический воздух и на полуострове начнется потепление. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T00:01
2025-03-05T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В среду антициклону принесет в Крым теплый атлантический воздух и на полуострове начнется потепление. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +9...+11°.В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла, днем +10...12. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается 0...+2, дне потеплеет до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду
В Крым в среду возвращается тепло
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В среду антициклону принесет в Крым теплый атлантический воздух и на полуострове начнется потепление. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове ожидается устойчивый антициклональный характер погоды, адвекция теплых атлантических воздушных масс приведет к постепенному повышению температуры воздуха в Крыму. Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…4; днем +8…13, в горах 0…+5", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +9...+11°.
В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла, днем +10...12. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается 0...+2, дне потеплеет до +11 градусов.
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