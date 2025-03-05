https://crimea.ria.ru/20250305/antitsiklon-iz-atlantiki-prineset-v-krym-poteplenie-v-sredu-1144647263.html

Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду

Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Антициклон из Атлантики принесет в Крым потепление в среду

В среду антициклону принесет в Крым теплый атлантический воздух и на полуострове начнется потепление. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T00:01

2025-03-05T00:01

2025-03-05T00:01

крым

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крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. В среду антициклону принесет в Крым теплый атлантический воздух и на полуострове начнется потепление. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°, днем +9...+11°.В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 2 до 4 градусов тепла, днем +10...12. В Судаке, Евпатории и Феодосии ночью ожидается 0...+2, дне потеплеет до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250302/russkaya-vesna-po-vsem-frontam-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1144550125.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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