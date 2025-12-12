В Севастополе произошло землетрясение

https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-proizoshlo-zemletryasenie-1151626278.html
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и...
2025-12-12T22:16
2025-12-12T22:16
2025-12-12T22:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Очаг находился в 24 километрах от Севастополя, в 60 километрах от Ялты, уточнила Бондарь.По ее словам, землетрясение имеет один афтершок. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных.
22:16 12.12.2025 (обновлено: 22:27 12.12.2025)