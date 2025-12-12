Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025
В Севастополе произошло землетрясение
В Севастополе произошло землетрясение
В Севастополе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T22:16
2025-12-12T22:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Очаг находился в 24 километрах от Севастополя, в 60 километрах от Ялты, уточнила Бондарь.По ее словам, землетрясение имеет один афтершок. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
В Севастополе произошло землетрясение

В Черном море у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1

22:16 12.12.2025 (обновлено: 22:27 12.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.

"Землетрясение в Черном море произошло сегодня, 12 декабря, в 20 часов 13 минут по местному времени. Энергетический класс сейсмического события составил Кп-9.8, магнитуда MSH-3.1", - рассказала специалист.

Очаг находился в 24 километрах от Севастополя, в 60 километрах от Ялты, уточнила Бондарь.
По ее словам, землетрясение имеет один афтершок. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных.
