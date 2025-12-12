https://crimea.ria.ru/20251212/v-sevastopole-proizoshlo-zemletryasenie-1151626278.html

В Севастополе произошло землетрясение

В Севастополе произошло землетрясение - РИА Новости Крым, 12.12.2025

В Севастополе произошло землетрясение

12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Черном море в 24 километрах от Севастополя вечером в пятницу. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь.Очаг находился в 24 километрах от Севастополя, в 60 километрах от Ялты, уточнила Бондарь.По ее словам, землетрясение имеет один афтершок. На данный момент ведется сбор макросейсмических данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

