130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
07:24 15.12.2025 (обновлено: 07:26 15.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, уничтожены:
- —38 БПЛА – над территорией Астраханской области,
- —25 БПЛА – над территорией Брянской области,
- —25 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15, летевших на Москву,
- —8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- —8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- —8 БПЛА – над территорией Калужской области,
- —6 БПЛА – над территорией Тульской области,
- —4 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
- —3 БПЛА – над территорией Курской области,
- —3 БПЛА – над территорией Орловской области,
- —1 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- —1 БПЛА – над акваторией Каспийского моря.
Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем.
Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.