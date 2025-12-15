https://crimea.ria.ru/20251215/130-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-rossiyskimi-regionami-1151663204.html

130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами

130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 15.12.2025

130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами

130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T07:24

2025-12-15T07:24

2025-12-15T07:26

новости сво

министерство обороны рф

атаки всу

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, уничтожены:Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем.Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251215/rostov-i-oblast-podverglis-massirovannoy-atake-bpla-1151662219.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости