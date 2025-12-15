Рейтинг@Mail.ru
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 15.12.2025
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 15.12.2025
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, уничтожены:Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем.Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, министерство обороны рф, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами

Силы ПВО сбили за ночь 130 украинских беспилотников над российскими регионами

07:24 15.12.2025 (обновлено: 07:26 15.12.2025)
 
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. 130 украинских беспилотников уничтожены силами ПВО в ночь на понедельник над Московским и другими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В частности, уничтожены:
  • 38 БПЛА – над территорией Астраханской области,
  • 25 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 25 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 15, летевших на Москву,
  • 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
  • 8 БПЛА – над территорией Ростовской области,
  • 8 БПЛА – над территорией Калужской области,
  • 6 БПЛА – над территорией Тульской области,
  • 4 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
  • 3 БПЛА – над территорией Курской области,
  • 3 БПЛА – над территорией Орловской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Рязанской области,
  • 1 БПЛА – над акваторией Каспийского моря.
Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила 71 дрон ВСУ над шестью регионами страны и Азовским морем.
Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ на Кубани, также после атаки дронов ВСУ на регион повреждены 16 домов, сообщили ранее в воскресенье в краевом Оперштабе.
