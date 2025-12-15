https://crimea.ria.ru/20251215/vsu-atakuyut-bespilotnikami-moskvu-1151662000.html

ВСУ атакуют беспилотниками Москву

Силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Атаки БПЛА начались после полуночи. Собянин проинформировал об этом в своемTelegram-канале.До этого он сообщал об уничтожении 12 БПЛА.По данным Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.В ночь с 10 по 11 декабря украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву – в течение ночи на подлете к городу был уничтожен 31 вражеский дрон. Утром на подлете к городу были уничтожены еще 11 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

