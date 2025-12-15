Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют беспилотниками Москву - РИА Новости Крым, 15.12.2025
ВСУ атакуют беспилотниками Москву
ВСУ атакуют беспилотниками Москву
ВСУ атакуют беспилотниками Москву
Силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Атаки БПЛА начались после полуночи. Собянин проинформировал об этом в своемTelegram-канале.До этого он сообщал об уничтожении 12 БПЛА.По данным Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.В ночь с 10 по 11 декабря украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву – в течение ночи на подлете к городу был уничтожен 31 вражеский дрон. Утром на подлете к городу были уничтожены еще 11 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ атакуют беспилотниками Москву

На подлете к Москве сбили 15 украинских беспилотников - Собянин

06:12 15.12.2025 (обновлено: 06:13 15.12.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПост воздушного наблюдения 25-й армии группировки "Запад"
Пост воздушного наблюдения 25-й армии группировки Запад - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 15 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки БПЛА начались после полуночи. Собянин проинформировал об этом в своемTelegram-канале.

"Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал мэр в 5.07.

До этого он сообщал об уничтожении 12 БПЛА.
По данным Росавиации, в аэропортах Домодедово и Жуковский в целях безопасности вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов.
В ночь с 10 по 11 декабря украинские беспилотники массированно пытались атаковать Москву – в течение ночи на подлете к городу был уничтожен 31 вражеский дрон. Утром на подлете к городу были уничтожены еще 11 вражеских дронов.
