Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома

Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома

ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T06:59

2025-12-19T06:59

2025-12-19T06:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, ночью атаки беспилотников отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет.Кроме того, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района, уточнил губернатор.В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

