https://crimea.ria.ru/20251219/novyy-udar-vsu-po-rostovskoy-oblasti--povrezhdeny-lep-i-zhilye-doma-1151803903.html
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T06:59
2025-12-19T06:59
2025-12-19T06:59
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
общество
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151787358_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebb7315ee0f114e51c3251fbbba0f5ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, ночью атаки беспилотников отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет.Кроме того, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района, уточнил губернатор.В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151787358_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_33bfb32627b375dbb68f72ca0316f9c2.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, общество, безопасность
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
В Ростовской области из-за атаки повреждены высоковольтные ЛЭП и жилые дома - губернатор