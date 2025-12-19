Рейтинг@Mail.ru
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома
ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T06:59
2025-12-19T06:59
ростовская область
юрий слюсарь
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
общество
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151787358_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebb7315ee0f114e51c3251fbbba0f5ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, ночью атаки беспилотников отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет.Кроме того, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района, уточнил губернатор.В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
ростовская область, юрий слюсарь, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, общество, безопасность
Новый удар по Ростовской области – повреждены ЛЭП и жилые дома

В Ростовской области из-за атаки повреждены высоковольтные ЛЭП и жилые дома - губернатор

06:59 19.12.2025
 
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
Последствия атаки ВСУ на Батайск в Ростовской области
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область. В городах повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, ночью атаки беспилотников отражали в Ростове, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет.
"В Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в Болгарстрое и промпотребители в Западной промзоне. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля", - написал он в Telegram.
Кроме того, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района, уточнил губернатор.
В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.
Ростовская область Юрий Слюсарь Происшествия Атаки ВСУ Беспилотник (БПЛА, дрон) Новости СВО Общество Безопасность
 
Лента новостейМолния