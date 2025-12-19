https://crimea.ria.ru/20251219/aksenov-rasskazal-inostrannym-zhurnalistam-o-krymskoy-mechte-1151808048.html

Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте

Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T10:45

2025-12-19T10:45

2025-12-19T10:45

крым

сергей аксенов

народная дипломатия

политика

внешняя политика

новости крыма

журналистика

сми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151807714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45a5e3c64b3752b56f0059b23d182efc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали в Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики."Мы всегда рады гостям, всем, кто хочет лично увидеть жизнь республики, рассказать гражданам своих стран правду о Крыме. Это земля, которая принадлежит России по праву истории, справедливости, по праву выбора народов полуострова. И, кстати, по юридическому праву тоже, потому что крымский референдум полностью соответствовал Уставу ООН и всем демократическим стандартам", - написал глава региона.Он отметил, что гости полуострова своими глазами видят активное развитие Крыма в составе России.Ранее иностранцы поделились с корреспондентом РИА Новости Крым своими впечатлениями от визита на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, народная дипломатия, политика, внешняя политика, новости крыма, журналистика, сми