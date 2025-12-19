Рейтинг@Mail.ru
Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/aksenov-rasskazal-inostrannym-zhurnalistam-o-krymskoy-mechte-1151808048.html
Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T10:45
2025-12-19T10:45
крым
сергей аксенов
народная дипломатия
политика
внешняя политика
новости крыма
журналистика
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151807714_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45a5e3c64b3752b56f0059b23d182efc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали в Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики."Мы всегда рады гостям, всем, кто хочет лично увидеть жизнь республики, рассказать гражданам своих стран правду о Крыме. Это земля, которая принадлежит России по праву истории, справедливости, по праву выбора народов полуострова. И, кстати, по юридическому праву тоже, потому что крымский референдум полностью соответствовал Уставу ООН и всем демократическим стандартам", - написал глава региона.Он отметил, что гости полуострова своими глазами видят активное развитие Крыма в составе России.Ранее иностранцы поделились с корреспондентом РИА Новости Крым своими впечатлениями от визита на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151807714_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8437fbb09b2a6a4ae7cfa79a31b874f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, народная дипломатия, политика, внешняя политика, новости крыма, журналистика, сми
Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте

Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами

10:45 19.12.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали в Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
"Мы всегда рады гостям, всем, кто хочет лично увидеть жизнь республики, рассказать гражданам своих стран правду о Крыме. Это земля, которая принадлежит России по праву истории, справедливости, по праву выбора народов полуострова. И, кстати, по юридическому праву тоже, потому что крымский референдум полностью соответствовал Уставу ООН и всем демократическим стандартам", - написал глава региона.
Он отметил, что гости полуострова своими глазами видят активное развитие Крыма в составе России.
"Это была наша крымская мечта, и в 2014 году она осуществилась. Те, кто приезжает к нам на полуостров после долгого отсутствия, поражаются тем позитивным переменам, которые здесь происходят. Причем они происходят очень быстро по историческим меркам, буквально на глазах. Это касается всех сфер: строительства, развития инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности, туризма", - заключил Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов встретился с приехавшими в Крым иностранными журналистами
Ранее иностранцы поделились с корреспондентом РИА Новости Крым своими впечатлениями от визита на полуостров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова
"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме
"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
 
КрымСергей АксеновНародная дипломатияПолитикаВнешняя политикаНовости КрымаЖурналистикаСМИ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10В Севастополе сотрудникам общепита больше двух месяцев не дают зарплату
11:035 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
10:52Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ
10:45Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
10:40Грузовик сбил двоих пенсионеров в Сочи - один погиб
10:34Крымскому блогеру присудили на Украине 11 лет за помощь бойцам СВО
10:23С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
09:55Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
09:48В Батайске объявлен траур после атаки ВСУ
09:40В Севастополе открыли рейд
09:31Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
09:13В Орле закрыли школы и детсады после атаки ВСУ
09:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
08:51Рейд в Севастополе закрыли
08:47Николай Амосов: хирургия — страдание и счастье
08:42Ракетная опасность объявлена в Новороссийске
08:23Пять беспилотников сбили над Азовским морем
08:11Россияне выбирают Ялту для романтического отдыха в декабре
07:43Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евро
07:36Стрельба в Севастополе – власти объяснили причину
Лента новостейМолния