Аксенов рассказал иностранным журналистам о крымской мечте
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали в Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики."Мы всегда рады гостям, всем, кто хочет лично увидеть жизнь республики, рассказать гражданам своих стран правду о Крыме. Это земля, которая принадлежит России по праву истории, справедливости, по праву выбора народов полуострова. И, кстати, по юридическому праву тоже, потому что крымский референдум полностью соответствовал Уставу ООН и всем демократическим стандартам", - написал глава региона.Он отметил, что гости полуострова своими глазами видят активное развитие Крыма в составе России.Ранее иностранцы поделились с корреспондентом РИА Новости Крым своими впечатлениями от визита на полуостров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым глазами американца: журналист рассказал о реальной жизни полуострова"Он удивляет" – откровения журналистки из Индонезии о Крыме"В Крыму я как дома": журналист из Сербии признался в любви полуострову
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу встретился с журналистами из из Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Италии, Пакистана, Словении, США, Турции, которые приехали в Крым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В Крым в рамках проекта "Иностранные журналисты за Россию" приехали представители зарубежных СМИ. Среди участников – гости из Сербии, Италии, США, Пакистана, Турции, Словении, Бразилии и Индонезии. Перед поездкой на полуостров они уже побывали на Донбассе, а также в Запорожской области. В Крыму они посетят знаковые музеи и комплексы, религиозные достопримечательности и дворцы, чтобы поближе узнать о культуре и жизни республики.
"Мы всегда рады гостям, всем, кто хочет лично увидеть жизнь республики, рассказать гражданам своих стран правду о Крыме. Это земля, которая принадлежит России по праву истории, справедливости, по праву выбора народов полуострова. И, кстати, по юридическому праву тоже, потому что крымский референдум полностью соответствовал Уставу ООН и всем демократическим стандартам", - написал глава региона.
Он отметил, что гости полуострова своими глазами видят активное развитие Крыма в составе России.
"Это была наша крымская мечта, и в 2014 году она осуществилась. Те, кто приезжает к нам на полуостров после долгого отсутствия, поражаются тем позитивным переменам, которые здесь происходят. Причем они происходят очень быстро по историческим меркам, буквально на глазах. Это касается всех сфер: строительства, развития инфраструктуры, сельского хозяйства, промышленности, туризма", - заключил Аксенов.
Ранее иностранцы поделились с корреспондентом РИА Новости Крым своими впечатлениями от визита на полуостров.
