5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу

5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу - РИА Новости Крым, 19.12.2025

5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу

19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.Кроме того, должностное лицо осуществила нецелевое расходование денег, выделенных в рамках субсидии из бюджета города на предоставление подведомственному учреждению для устранения нарушений по антитеррористической защищенности.Суд признал чиновницу виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. В рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме.Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте экс-чиновника осудили за мошенничество в крупном размереЗамглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуСудмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки

