5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
11:03 19.12.2025 (обновлено: 11:04 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.
"В результате ее противоправных действий бюджету Севастополя причинен ущерб в размере более 5 млн рублей", - уточняется в сообщении.
Кроме того, должностное лицо осуществила нецелевое расходование денег, выделенных в рамках субсидии из бюджета города на предоставление подведомственному учреждению для устранения нарушений по антитеррористической защищенности.
"Подсудимая признала свою вину в полном объеме, а также частично возместила причиненный ущерб", - отметили в УФСБ.
Суд признал чиновницу виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. В рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
