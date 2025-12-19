Рейтинг@Mail.ru
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу - РИА Новости Крым, 19.12.2025
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу
В Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Чиновница признана... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.Кроме того, должностное лицо осуществила нецелевое расходование денег, выделенных в рамках субсидии из бюджета города на предоставление подведомственному учреждению для устранения нарушений по антитеррористической защищенности.Суд признал чиновницу виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. В рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме.Приговор не вступил в законную силу.
крым, севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, приговор, суд, правосудие, штрафы, уголовный кодекс, новости севастополя
5 миллионов из бюджета в интересах родни: в Севастополе осудили чиновницу

В Севастополе чиновница осуждена за злоупотребление должностными полномочиями

11:03 19.12.2025 (обновлено: 11:04 19.12.2025)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Чиновница признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.
"В результате ее противоправных действий бюджету Севастополя причинен ущерб в размере более 5 млн рублей", - уточняется в сообщении.
Кроме того, должностное лицо осуществила нецелевое расходование денег, выделенных в рамках субсидии из бюджета города на предоставление подведомственному учреждению для устранения нарушений по антитеррористической защищенности.
"Подсудимая признала свою вину в полном объеме, а также частично возместила причиненный ущерб", - отметили в УФСБ.
Суд признал чиновницу виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ и назначил штраф в размере 125 тысяч рублей. В рамках рассмотрения уголовного дела также удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
