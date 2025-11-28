Рейтинг@Mail.ru
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки - РИА Новости Крым, 28.11.2025
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки
В Севастополе вынесли приговоры судмедэкспертам – бывшему начальнику бюро СМЭ, заведующему отделом судебно-медицинской экспертизы, а также двум санитарам,... РИА Новости Крым, 28.11.2025
2025-11-28T16:21
2025-11-28T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговоры судмедэкспертам – бывшему начальнику бюро СМЭ, заведующему отделом судебно-медицинской экспертизы, а также двум санитарам, которых ранее подозревали во взяточничестве. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Следком Крыма и Севастополя и прокуратура города."Бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ осуждены за совершение коррупционных преступлений", – сказано в сообщении.Следствием установлено, что бывший начальник бюро и заведующий отделом на постоянной основе получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе.С начала 2023 года по июль 2024 года руководители бюро в общей сложности получили более 4,3 миллиона рублей незаконного денежного вознаграждения, добавили в Следкоме."Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", – уточнили в ведомстве.Суд назначил бывшему начальнику Севастопольского бюро СМЭ наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10, 76 млн рублей, сообщили в прокуратуре города."Заведующему отделом – врачу-судмедэксперту данного учреждения назначено лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,78 млн рублей. Также они лишены права заниматься определенной деятельностью в системе государственной службы, государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Кроме того, у них конфискованы в доход государства суммы полученных взяток. Санитарам назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей каждому. Приговоры не вступили в законную силу.Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 миллионов рублей, свыше 21,2 тысячи долларов США и несколько купюр других иностранных государств.В пятницу стало известно, что главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку.
Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки

В Севастополе вынесли приговор четырем судмедэкспертам за получение взяток

16:21 28.11.2025 (обновлено: 16:46 28.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговоры судмедэкспертам – бывшему начальнику бюро СМЭ, заведующему отделом судебно-медицинской экспертизы, а также двум санитарам, которых ранее подозревали во взяточничестве. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Следком Крыма и Севастополя и прокуратура города.
"Бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ осуждены за совершение коррупционных преступлений", – сказано в сообщении.
Следствием установлено, что бывший начальник бюро и заведующий отделом на постоянной основе получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе.
"А именно за разрешение получать денежное вознаграждение от близких и родственников усопших под предлогом оказания платных услуг по исследованию и проведению танатокосметологии трупов, а также их своевременную выдачу", – рассказали в УФСБ.
С начала 2023 года по июль 2024 года руководители бюро в общей сложности получили более 4,3 миллиона рублей незаконного денежного вознаграждения, добавили в Следкоме.
"Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", – уточнили в ведомстве.
Суд назначил бывшему начальнику Севастопольского бюро СМЭ наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10, 76 млн рублей, сообщили в прокуратуре города.
"Заведующему отделом – врачу-судмедэксперту данного учреждения назначено лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,78 млн рублей. Также они лишены права заниматься определенной деятельностью в системе государственной службы, государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Кроме того, у них конфискованы в доход государства суммы полученных взяток.
Санитарам назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей каждому. Приговоры не вступили в законную силу.
Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 миллионов рублей, свыше 21,2 тысячи долларов США и несколько купюр других иностранных государств.
В пятницу стало известно, что главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку.
Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взятки
В Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взятку
Экс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн
 
