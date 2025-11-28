https://crimea.ria.ru/20251128/sudmedekspertam-v-sevastopole-vynesli-prigovor-za-vzyatki-1151271559.html

Судмедэкспертам в Севастополе вынесли приговор за взятки

2025-11-28T16:21

2025-11-28T16:21

2025-11-28T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговоры судмедэкспертам – бывшему начальнику бюро СМЭ, заведующему отделом судебно-медицинской экспертизы, а также двум санитарам, которых ранее подозревали во взяточничестве. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Следком Крыма и Севастополя и прокуратура города."Бывший начальник и сотрудники Севастопольского бюро СМЭ осуждены за совершение коррупционных преступлений", – сказано в сообщении.Следствием установлено, что бывший начальник бюро и заведующий отделом на постоянной основе получали взятки в особо крупном размере от подчиненных санитаров за общее покровительство и попустительство по службе.С начала 2023 года по июль 2024 года руководители бюро в общей сложности получили более 4,3 миллиона рублей незаконного денежного вознаграждения, добавили в Следкоме."Следствием проведен значительный объем работы: допрошен широкий круг лиц, проведены многочисленные экспертизы, обыски по местам работы и жительства фигурантов, двое из которых свою вину признали в полном объеме", – уточнили в ведомстве.Суд назначил бывшему начальнику Севастопольского бюро СМЭ наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10, 76 млн рублей, сообщили в прокуратуре города."Заведующему отделом – врачу-судмедэксперту данного учреждения назначено лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10,78 млн рублей. Также они лишены права заниматься определенной деятельностью в системе государственной службы, государственных и муниципальных учреждениях в течение 5 лет", – сказано в сообщении надзорного ведомства.Кроме того, у них конфискованы в доход государства суммы полученных взяток. Санитарам назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей каждому. Приговоры не вступили в законную силу.Арест, наложенный на имущество виновных, оставлен без изменений. Всего арестовано пять земельных участков, доля в квартире, два автомобиля, прицеп, около 6,5 миллионов рублей, свыше 21,2 тысячи долларов США и несколько купюр других иностранных государств.В пятницу стало известно, что главу администрации Сакского района Крыма Владислава Хаджиева задержали за крупную взятку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет "строгача" за взяткиВ Крыму представителя Минобороны арестовали за крупную взяткуЭкс-вице-премьер Башкирии получил 13 лет колонии за взятку в 37 млн

