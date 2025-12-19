Прямую линию Путина смотрит сейчас весь Запад: каких заявлений ждут

https://crimea.ria.ru/20251219/pryamuyu-liniyu-putina-smotrit-seychas-ves--zapad-kakikh-zayavleniy-zhdut--1151816882.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Президента России Владимира Путина слушает сегодня весь мир, а прежде всего Запад, потому что ждет от него глобальных заявлений, которые всегда серьезны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин."Безусловно, мы ждем и откровений президента, и каких-то серьезных новостей глобального характера", – сказал Шипилин.Что касается глобальных заявлений, то их, конечно, все ждут, и Запад в том числе, добавил он.А потому президента России можно назвать не просто одним из двух главных мировых ньюсмейкеров наряду с президентом США Дональдом Трампом, а первым, считает политолог."На первое место я поставил Путина, а на второе Трампа. Потому что Трамп все-таки, мне кажется, более легкомысленный политик, не всегда продуманно отказывается от ранее заявленных новостей. И никогда не знаешь, не изменит ли он показания к вечеру. С Путиным ситуация совершенно иная", – сказал Шипилин.Что касается внутренней аудитории, то в этом году формат программы "Итоги года с Владимиром Путиным" не просто уникален, поскольку объединяет прямую линию президента и его большую пресс-конференцию, но и потому что введено одно важное новшество, заметил Шипилин.Тем не менее, президент все равно будет обобщать проблемы и выводить и на общегосударственный уровень, не потому, что цель – поддерживать ручное управление в государстве, а чтобы заставить работать власти на местах, считает Шипилин."Не случайно, все они всегда в напряжении следили за той критикой, которая звучит", – заметил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

