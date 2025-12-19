Рейтинг@Mail.ru
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники,... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T15:48
2025-12-19T15:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями. Соответствующие поправки были одобрены Государственной Думой во втором и третьем чтениях, сказано на официальном портале ГД.18 декабря 2019 года по инициативе депутатов был принят базовый Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".
виноградники, виноделие, государственная дума рф, закон и право, туризм, новости
Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли

В РФ на территориях виноградников допустили строительство туристических объектов

15:48 19.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСбор винограда и производство вина в Крыму
Сбор винограда и производство вина в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями. Соответствующие поправки были одобрены Государственной Думой во втором и третьем чтениях, сказано на официальном портале ГД.
18 декабря 2019 года по инициативе депутатов был принят базовый Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".
"Это следующий шаг по развитию отечественной винодельческой отрасли. Сегодняшним решением мы развиваем это направление. Но защищаем земли, пригодные для выращивания винограда, от застроек", – прокомментировал председатель ГД Вячеслав Володин.
По его словам, принятые изменения дадут возможность развиваться именно туристической инфраструктуре, но не застраивать территории виноградников жильем.
Так, на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения, допускается возведение, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и некапитальных сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.
Иными словами, данные объекты должны формировать единый имущественный комплекс с винодельческим производством.
"Строительство туристических объектов будет осуществляться в строгом соответствии с установленными нормами и с учетом определенных условий. Данные ограничения призваны предотвратить ситуации, при которых приоритет отдается туристической инфраструктуре в ущерб виноградарству", – уточнил председатель комитета по экономической политике Максим Топилин.
Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка" заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%.
