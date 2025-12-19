https://crimea.ria.ru/20251219/kurs-na-razvitie--v-rossii-prinyali-izmeneniya-dlya-vinodelcheskoy-otrasli-1151826038.html

Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли

Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли

19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями. Соответствующие поправки были одобрены Государственной Думой во втором и третьем чтениях, сказано на официальном портале ГД.18 декабря 2019 года по инициативе депутатов был принят базовый Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в РФ".По его словам, принятые изменения дадут возможность развиваться именно туристической инфраструктуре, но не застраивать территории виноградников жильем.Так, на земельных участках, входящих в состав земель сельхозназначения, допускается возведение, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и некапитальных сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.Иными словами, данные объекты должны формировать единый имущественный комплекс с винодельческим производством.Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Российском винодельческом форуме "Вино России. Первая пятилетка" заявил, что Россия показывает высокие темпы роста среди стран-лидеров по выращиванию винограда. С 2020 года объемы площадей под виноградники выросли на 14%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский стиль: как в регионе создают уникальные винаНа Кубани собрали рекордное количество винограда за всю историю краяВ Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников

Новости

