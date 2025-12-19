Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск

https://crimea.ria.ru/20251219/pensioner-iz-sevastopolya-bezopasno-perevel-22-mln-v-novosibirsk-1151817505.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.По информации ведомства, в июне 2024 года неустановленное лицо под предлогом оказания содействия правоохранительным органам и необходимости перевода денежных средств на "безопасный" счет завладело денежными средствами 73-летнего заявителя.В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 2,2 миллионов рублей.Требования надзорного ведомства удовлетворены, исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.Ранее сообщалось, что жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам на общую сумму более 9 млн рублей. 42-летняя женщина общалась с мошенником в мессенджерах более 3-х месяцев и за это время сделала почти 50 переводов мошенникам. Возбуждено уголовное дело.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По информации ведомства, в июне 2024 года неустановленное лицо под предлогом оказания содействия правоохранительным органам и необходимости перевода денежных средств на "безопасный" счет завладело денежными средствами 73-летнего заявителя.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлен владелец банковского счета, на который поступили похищенные денежные средства. Им оказался молодой житель города Новосибирска", – сказано в сообщении.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 2,2 миллионов рублей.
Требования надзорного ведомства удовлетворены, исполнение судебного решения суда находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что жительница Новороссийска сделала 50 переводов мошенникам
на общую сумму более 9 млн рублей. 42-летняя женщина общалась с мошенником в мессенджерах более 3-х месяцев и за это время сделала почти 50 переводов мошенникам. Возбуждено уголовное дело.
