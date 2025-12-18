https://crimea.ria.ru/20251218/dvum-gastroleram-iz-yalty-grozit-do-10-let-za-obman-pensionerov-1151775670.html

Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров

Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров

Двое молодых людей из Ялты стали курьерами телефонных мошенников - забирали деньги у пенсионеров и передавали их злоумышленникам. Однако сделать "карьеру" в... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T10:14

2025-12-18T10:14

2025-12-18T10:14

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мошенничество

полиция севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262321_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_209d45f7064b9af6158954a4d534f697.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое молодых людей из Ялты стали курьерами телефонных мошенников - забирали деньги у пенсионеров и передавали их злоумышленникам. Однако сделать "карьеру" в криминальном мире им не удалось – вмешались оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, перед тем, как начать работать на мошенников, 18-летний ялтинский продавец вейпшопа изучал тематические чаты в телеграм-каналах. Подходящее предложение нашлось быстро, а схема ему показалась понятной и простой – ездить к пенсионерам, забирать у них деньги, конвертировать в криптовалюту и перечислять на указанные счета."Во время первой поездки в Севастополь курьер забрал 1,3 миллиона рублей у 81-летнего пенсионера, которому кураторы из колл-центра позвонили и сказали, что якобы его падчерица попала в ДТП и срочно нужны деньги для решения вопроса. На следующие две поездки в город-герой он пригласил 21-летнего друга – на пару ведь обманывать веселее. Вдвоем они еще успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам", - отметили в ведомстве.Противоправную деятельность пресекли правоохранители. В отношении "гастролеров" возбуждены уголовные дела. За пособничество аферистам им грозит до 10 лет лишения свободы. Оба курьера под домашним арестом.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали "промышлять" под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублейВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – ПутинАферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мошенничество, полиция севастополя