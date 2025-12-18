https://crimea.ria.ru/20251218/dvum-gastroleram-iz-yalty-grozit-do-10-let-za-obman-pensionerov-1151775670.html
Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое молодых людей из Ялты стали курьерами телефонных мошенников - забирали деньги у пенсионеров и передавали их злоумышленникам. Однако сделать "карьеру" в криминальном мире им не удалось – вмешались оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, перед тем, как начать работать на мошенников, 18-летний ялтинский продавец вейпшопа изучал тематические чаты в телеграм-каналах. Подходящее предложение нашлось быстро, а схема ему показалась понятной и простой – ездить к пенсионерам, забирать у них деньги, конвертировать в криптовалюту и перечислять на указанные счета."Во время первой поездки в Севастополь курьер забрал 1,3 миллиона рублей у 81-летнего пенсионера, которому кураторы из колл-центра позвонили и сказали, что якобы его падчерица попала в ДТП и срочно нужны деньги для решения вопроса. На следующие две поездки в город-герой он пригласил 21-летнего друга – на пару ведь обманывать веселее. Вдвоем они еще успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам", - отметили в ведомстве.Противоправную деятельность пресекли правоохранители. В отношении "гастролеров" возбуждены уголовные дела. За пособничество аферистам им грозит до 10 лет лишения свободы. Оба курьера под домашним арестом.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали "промышлять" под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублейВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – ПутинАферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Двое молодых людей из Ялты стали курьерами телефонных мошенников - забирали деньги у пенсионеров и передавали их злоумышленникам. Однако сделать "карьеру" в криминальном мире им не удалось – вмешались оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.
Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, перед тем, как начать работать на мошенников, 18-летний ялтинский продавец вейпшопа изучал тематические чаты в телеграм-каналах. Подходящее предложение нашлось быстро, а схема ему показалась понятной и простой – ездить к пенсионерам, забирать у них деньги, конвертировать в криптовалюту и перечислять на указанные счета.
"Во время первой поездки в Севастополь курьер забрал 1,3 миллиона рублей у 81-летнего пенсионера, которому кураторы из колл-центра позвонили и сказали, что якобы его падчерица попала в ДТП и срочно нужны деньги для решения вопроса. На следующие две поездки в город-герой он пригласил 21-летнего друга – на пару ведь обманывать веселее. Вдвоем они еще успели забрать у двоих бабушек старше 80 лет в общей сложности более чем 580 тысяч рублей и перечислить мошенникам", - отметили в ведомстве.
Противоправную деятельность пресекли правоохранители. В отношении "гастролеров" возбуждены уголовные дела. За пособничество аферистам им грозит до 10 лет лишения свободы. Оба курьера под домашним арестом.
Ранее в МВД предупредили
о новой схеме мошенничества – злоумышленники начали "промышлять" под видом Социального фонда России, создавая поддельные боты в мессенджерах.
