В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.12.2025
В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
77-летняя жительница Ялты лишилась 145 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам "медицинского учреждения" и "ФСБ", информирует в воскресенье МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. 77-летняя жительница Ялты лишилась 145 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам "медицинского учреждения" и "ФСБ", информирует в воскресенье МВД по Крыму.По данным полиции, с заявлением к правоохранителям обратилась сама жертва. По ее словам, звонивший неизвестный представился врачом поликлиники и под предлогом оформления предварительной записи на процедуру ЭКГ попросил женщину назвать код из СМС якобы для подтверждения записи. Таким образом киберпреступники получили доступ к данным потерпевшей."Спустя некоторое время лжесотрудник ФСБ по мессенджеру убедил пожилую женщину, что с ее счета пытаются перевести деньги на финансирование недружественного государства и денежные средства нужно срочно перевести на "безопасный" счет. Для "декларации" свои сбережения пенсионерка перевела киберпреступникам", – сообщили в пресс-службе.Уточняется, что женщина уже была обманута мошенниками ранее, но вновь попалась на их уловки. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Следствие продолжается.Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублейДвое пенсионеров из Крыма стали жертвами одних и тех же аферистовСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей

МВД: пенсионерка из Ялты отдала мошенникам 145 тысяч рублей

11:46 07.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. 77-летняя жительница Ялты лишилась 145 тысяч рублей, поверив лжесотрудникам "медицинского учреждения" и "ФСБ", информирует в воскресенье МВД по Крыму.
По данным полиции, с заявлением к правоохранителям обратилась сама жертва. По ее словам, звонивший неизвестный представился врачом поликлиники и под предлогом оформления предварительной записи на процедуру ЭКГ попросил женщину назвать код из СМС якобы для подтверждения записи. Таким образом киберпреступники получили доступ к данным потерпевшей.
"Спустя некоторое время лжесотрудник ФСБ по мессенджеру убедил пожилую женщину, что с ее счета пытаются перевести деньги на финансирование недружественного государства и денежные средства нужно срочно перевести на "безопасный" счет. Для "декларации" свои сбережения пенсионерка перевела киберпреступникам", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что женщина уже была обманута мошенниками ранее, но вновь попалась на их уловки. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве. Следствие продолжается.
Только за последнюю неделю ноября мошенники украли у крымчан больше 14,5 млн рублей, сообщали в МВД Крыма. Еще неделей ранее жители Крыма отдали более 26 миллионов рублей дистанционным аферистам.
